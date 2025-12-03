財經網紅「乘號」遭設局綁架！強盜17萬顆泰達幣 2嫌收押1在逃

財經網紅「乘號」透露自己遭綁架、強盜（取自當事人IG）；新莊警分局逮捕兩名犯嫌。讀者提供



財經網紅「乘號」在YT上擁有13.6萬粉絲，近日爆出遭預謀強盜！一名素昧平生的陳姓網友相約談論投資，以送禮為由將他騙上車，強押「乘號」限制行動，一口氣洗劫17萬顆泰達幣、市價約台幣533萬元及現金9萬元，人被丟包桃園機場。

新北市新莊警方獲報後，鎖定涉案3人，已循線逮捕吳姓、李姓男子，2人遭收押，另還有1人在逃中。全案依妨害自由、強盜及傷害等罪偵辦。

事件發生在11月29日晚間19時許，警方調查，「乘號」與陳姓網友在網路交往半年，彼此從未碰面，上個月底網友突然提出見面討論投資虛擬貨幣，「乘號」不疑有他，獨自前往會面。

豈料，遭嫌犯以送禮物為由設局，邀至停車場拿禮物，夥同另2名事先等候的犯嫌，強押「乘號」上車控制行動自由，並逼迫「乘號」轉帳新臺幣9萬元及虛擬貨幣約17萬USDT（約新台幣533萬元）得逞，事後，載「乘號」至桃園機場周邊丟包。

新莊警分局接獲被害人遭妨害自由、洗劫財物及傷害，立即成立專案小組展開追查，並報請新北檢檢察官指揮偵辦，案發不到24小時內即循線在三重、新莊地區拘提2名嫌犯到案，其中1嫌犯案後即鎖定身分全力查緝中。

新北警強調絕不容許任何違法行為在轄區犯案，並提醒民眾，投資虛擬貨幣等網路投資活動中，可能隱藏詐騙風險，應提高警覺。

