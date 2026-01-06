財經網美力薦林俊憲 「能力最好最適合當台南市長」

財經網美胡采蘋6日發文推薦，林俊憲是台南市長初選最好的選擇。（圖/林俊憲辦公室提供）

有財經網美之稱的胡采蘋，6日在個人粉專「Emmy追劇時間」，罕見發表政治評論，指出近期全國性民調讓人困惑，民眾對於朝野都不滿，呼籲民進黨在2026年的縣市長選舉，在南部推出能力挺中央的戰將，並推薦林俊憲是台南市長初選「最好的選擇」。

胡采蘋指出，林俊憲論述能力佳，能面對全國性媒體，說服力不是其他候選人可以相比，這對2028會有很大幫助。在綠營贏面較大的選區，她認為選民應該要選擇對黨內忠誠，能夠貫徹中央意志，幫助中央打全面戰爭的人選。

廣告 廣告

她認為，林俊憲能不問理由的扛起中央所交付的任務，沒有藍綠兩邊游移的問題，不會導致地方政局的複雜性。她也以包括大學同學等南部親友為例，對於地方選情非常著急，呼籲台南人在初選團結支持林俊憲。

對於胡采蘋的推薦，林俊憲轉發文章表示認同，並指出台南需要的是一位立場清楚、對黨有責任感、且能與中央密切合作的市長。林俊憲也感謝Emmy（胡采蘋）的肯定，未來將繼續用論述與踏實準備，向市民說明，台南需要的，是一位能讓黨內團結、讓中央放心、也讓城市走得更遠的市長。

Emmy此文發出後，獲得近萬人按讚，不少網友表達認同。有網友留言「我大台南府城子弟唯一支持林俊憲！」、「我很欣賞林俊憲！說理清楚 很有吸引力！」、「希望能贏」。也有網友對作者表示感謝「支持妳進選戰總部號召人」、感謝Emmy！一直在等這篇PO文。總算可以安心了。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

TPASS補助喊卡？20縣市陷危機「百萬人受影響 」 公路局：無備案

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元

台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地