財經網美嗆中共！一次惹毛「歌壇＋政壇」雙天后 下場絕對非常慘！

財經中心／師瑞德報導

日本天后濱崎步原訂在上海舉行的演唱會，日前突然遭到主辦單位臨時喊卡，引發外界譁然。對此，財經網美胡采蘋在社群發文直言，這不只是藝人個人活動受阻，更可能涉及文化與政治層面的誤判，警告中共此舉恐「一次惹火日本政壇與歌壇兩位女王級人物」，後果不容小覷。

胡采蘋指出，濱崎步事後在個人帳號上貼出無人空場照片，明顯是對處置「表達不服」。她強調：「其實濱崎步貼出她的無人演唱會照片，就是她不服處置的意思。」在她看來，這不單只是失望，更是公開反抗。

她進一步從文化角度剖析，指出日本民族性格對於「約定」極為重視。「我們以前跟日本廠商合作展會的時候，竟然不可以依照現場情況臨時變更攤位佈置，他們會非常為難，我本人則是滿頭霧水，不知道在為難什麼。」胡采蘋表示，日本人對臨時變動相當敏感，「你跟日本人說好的事情，突然打斷了，簡直是要他們的命。」

在性別觀點上，胡采蘋也指出，當代事業有成的女性絕不會輕易退讓。「我們這一代人都是從男性主導的世界成長起來的，我們心裡都很清楚，如果我們不劃出自己的界線，輕易地退讓了，那就會導致對方侵門踏戶、軟土深掘，永遠沒有我們的位置。」她強調，這樣的背景造就出堅毅的女性，「因此事業有成的女性是更加不會退讓，絕對不服從無來由的處置，絕對不會忍氣吞聲。」

「就算表面上不能發作，但一定會想盡辦法熬出頭，給你一個迎頭爆擊，讓你永不超生。」她用相當激烈的字眼形容濱崎步等級的女強人若受委屈，絕不會就此善罷甘休。

針對此次事件所牽涉的政治效應，胡采蘋更點出，日本右翼政治人物高市早苗近期也因「台灣有事」言論遭到打壓，兩件事恐怕並非巧合。「如果你一定要強迫高市早苗撤回台灣有事言論，還無理由取消濱崎步的演唱會，你就要知道你的後果一定會非常慘。」她直言，中共一次惹毛了「日本政壇與歌壇的女王級人物」。

她更從國際政黨角度指出，中共對日本政局的干預反而可能讓原本被壓制的右派抬頭。「自民黨很長時間都沒有修憲等級的國會席次，一直被公明黨牽制，現在中共自己叫公明黨解除聯合執政，想要拆台高市早苗，沒想到被右派維新黨遞補。」

對於濱崎步與高市早苗的連環打擊是否真如胡采蘋所言，背後具政治盤算仍有待觀察，但從日本網友的激烈反應與社群擴散程度來看，此事已不僅僅是一次單純的演唱會取消，更可能引爆一場文化與政治的交鋒風暴。

胡采蘋最後語帶調侃表示：「被中國外交部否定舊金山和約、台灣還給日本的第一天，一整天都要喝京都宇治皇室御用抹茶呀。」

