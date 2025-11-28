財經網美大膽預測：「瑞幸咖啡」在台灣應該做不起來

財經網美預測「瑞幸咖啡」在台灣做不起來。圖／微博@ luckincoffee瑞幸咖啡

日前傳出中國平價連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」可能要進軍台灣，引發網友熱烈討論，不過財經網美胡采蘋在臉書粉絲頁「Emmy追劇時間」發文表示，經過研究團隊討論的結果，瑞幸咖啡在台灣應該是做不起來。

胡采蘋說，因為台灣咖啡市場非常競爭，連小七都已經用到很不錯的精品豆了，商業豆是不可能競爭的。尤其小七也有七千多家，還有路易莎跟星巴克，採購跟管銷的成本也能壓到很低。特別是台灣的牛奶很貴，拿鐵的價格根本壓不下來。

胡采蘋指出，台灣的便利商店有1萬4千間，公司研究員說，就連只有1600多間的萊爾富，他們的咖啡都有一群死忠粉。咖啡在台灣早就是鐵牆鐵壁的市場，代理商很難做。研究員還說，上一個死在台灣的外資品牌叫做新加坡閃電咖啡。

話鋒一轉，胡采蘋提到宏都拉斯本週六（11越29日）要舉行總統大選，她說，自從跟台灣斷交以後，宏都拉斯的白蝦產業受到重創，有一家在那邊經營32年的西班牙水產公司宣布退出宏都拉斯，上千名員工失業，他們的總經理接受媒體訪問時，直接說就是因為跟台灣斷交，導致他們把生意收掉。公司研究員說，除了白蝦，其實宏都拉斯之前也有不少咖啡莊園，專門提供精品咖啡豆給台灣，台宏斷交以後，這些咖啡豆莊園也是快活不下去。

胡采蘋自己還是非常在意代理商代理中國品牌進入台灣的事情，如果有更多案例的話，可能還是需要研擬一些對策。不過聽起來台灣在餐飲業這一塊應該還是很難攻破，主因當然是因為台灣人太懂吃。看看之前流行的酸菜魚、黃燜雞大量倒閉，胡采蘋說台灣人的嘴最刁了，對飲食的品味鑒賞力極高，而且不論星級餐飲或小吃，都吃得很精，重視食安，也很重視飲食背後的文化，不是容易打入的市場。



