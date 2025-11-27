財經網美悲嘆「恐再也無法去香港」 為大火祈禱：台灣也會繼續加油

記者趙浩雲／台北報導

香港宏福苑大火。（圖／翻攝畫面）

香港大埔宏福苑昨（26）日晚間爆發大規模火警，多棟大樓瞬間陷入火海，濃煙竄天、火勢猛烈，整個社區陷入黑暗與混亂。截至今（27）日清晨為止，官方公布傷亡慘重，已有44人罹難、58人受傷，消息曝光後震撼兩岸三地，也讓台灣網友心痛不已。網紅Emmy追劇時間（胡采蘋）「雖然我可能再也無法去香港了，但香港永遠是我心中的明珠。」

胡采蘋在社群哀痛發文，透露自己多年來對香港的深厚情感，胡采蘋難過表示「香港的大埔火災真的太驚心動魄了，雖然我可能再也無法去香港了，但是香港仍然是我少女時代最喜歡的地方之一，去了無數次，各種好吃的餐廳小吃，好多家很棒的星級飯店，還有英國維多利亞風格的建築，那麼多依山而建的美麗山路。香港永遠是我心中的明珠。」她也為當地祈福：「為香港祈禱。漫漫長夜更需要堅韌的心志，台灣也會繼續加油。」

廣告 廣告

香港宏福苑大火傷亡慘重。（圖／翻攝自網路）

大埔宏福苑此次災情為香港近年最嚴重的高樓火災之一，港府正全力調查起火原因，並持續進行大規模搜救。

更多三立新聞網報導

籃藍遭胡瓜襲胸「小禎加碼爆料有男友」 李進良不忍了：看不懂邏輯在哪

Fumi阿姨真實年齡曝光！出腳踹捷運嬤爆紅 網友看呆了：完全看不出來

台八女星車禍停工！白家綺現身救火「與尪演夫妻」 公私不分成亡命鴛鴦

46歲陳怡蓉宣布「第8個孩子誕生」 變醫師娘9年再報喜：我是他最好禮物

