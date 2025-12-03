財經網美笑中國不是高市對手：越戰越像白癡

▲中國外交部發言人毛寧近期表示不承認《舊金山合約》中，有關台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中日關係陷入緊張，之後雙方又在《舊金山和約》一事產生分歧，高市早苗稱根據《舊金山和約》，日本已放棄有關台灣的一切權利與許可權，中國外交部則稱中國從未承認《舊金山和約》，引發熱議。對此，媒體人財經網美胡采蘋評論表示，「中共完全不是高市早苗的對手，越戰越像白癡，不如趕快認輸停戰」。

胡采蘋今（3）日在臉書發文分析，為什麼中共會不承認舊金山和約呢？因為他們只承認1943年的開羅宣言、1945年的波茨坦公告。這是老蔣總統和當時的美國總統、英國首相共同發表的文件，他們表示戰後台灣應該回歸中國，但這不是條約，這比較像memorandum，「有多少效力大家心裡有數」。

胡采蘋強調二戰結束後，真正對台灣主權問題有國際法效力的是1951年的舊金山和約，日本簽字放棄主權，但因為中國內戰爆發，他們不知道台灣要給誰。「這導致中共和老蔣總統都不承認舊金山和約，中共主張台灣屬於PRC，老蔣總統認為台灣屬於ROC，大家都不承認，這也就是台灣地位未定論的由來。因為在國際法上，只有日本放棄了台灣主權，沒有確認who有台灣主權。這是沒有簽約、沒有國際法效力的事情。而且時日一久，台灣人民自己展現的治理能力卓越，也發展出新的可能，也就是台灣主權屬於台灣人民，這是當時『未定論』所保留的空間，讓時間帶來答案」。

胡采蘋表示，中共一貫的邏輯是，只要不利於我的我都不承認，「割讓香港的南京條約不承認，割讓九龍半島的天津條約不承認，割讓台灣的馬關條約不承認，割讓一系列北方領土的條約都不承認。但是有利於中共的他們就承認，例如歸還香港九龍的1984中英聯合聲明就承認」。

胡采蘋批評，「這導致他們看起來就像一個文盲二百五政權，如果你不承認割讓香港，為什麼承認香港應該回歸？香港如果沒有被割讓的事實，你如何恢復行使主權？這種水準的國際法實力，隨隨便便就被我們陸委會發言人梁文傑血洗，你有什麼地位去承認什麼開羅宣言、波茨坦宣言，你PRC都沒出生你要承認什麼？」

胡采蘋進一步指出，這次的舊金山和約風波，各界也能看出高市早苗的政治實力，當川普打電話給她，希望不要刺激中國，高市非常聰明，在回答國會質詢時，她回覆了「依照舊金山和約，日本沒有立場認定台灣的法律地位」，很多小粉紅嗨翻，認為台灣又死一次、日本不管。

然而，胡采蘋表示這個世界上最清楚一中問題破洞的當然就是日本，「高市根本就是重申了一次台灣地位未定論，這就是北京抓狂出來再次否認舊金山和約的原因。問題是你不承認舊金山和約，台灣主權依照馬關條約就是日本的，然後你又不承認馬關條約，那台灣主權就是大清帝國的。兜幾？」

胡采蘋最後結論，「照這種國際法水準，這些笨蛋再一次在法理層面丟掉了台灣。其實中共完全不是高市早苗的對手，越戰越像白癡，不如趕快認輸停戰，認錯道歉」。

