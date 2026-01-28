【財經一點通】馬斯克預言AI兩年內衝上太空！別急著打臉 專家：這是兩個具體突破下的結論

SpaceX創始人馬斯克表示，Starship今年有望證明全重複使用。翻攝SpaceX官網



科技巨頭馬斯克（Elon Musk）再度拋出神預言，出席達沃斯論壇談到太空將成為AI部署成本最低的地方，而且最快2年、最遲3年，言論一出引發熱議。財經專家認為，儘管這一切聽起來像科幻小說，卻是馬斯克是基於兩個具體突破所下的結論，如同他本人所言，「選擇樂觀，即使錯了也無妨」。

財經專家王伯達24日在臉書粉專「王伯達觀點」發文，提到馬斯克在達沃斯論壇上與貝萊德執行長芬克（Larry Fink）對談時，勾勒出一幅完整的未來藍圖，而且每個預測都有明確的時間表。

身為SpaceX創辦人，馬斯克說，SpaceX未來幾年內要做的事情之一，就是發射「太陽能」驅動的AI衛星。他強調，太陽能是迄今為止最大的能源來源，更占所有能量的100%，即使燃燒三個木星和太陽系中的其他一切，也是如此。

馬斯克給出數據，太空永遠是晴天，沒有晝夜循環、沒有季節性、沒有天氣。而且在太空中你會獲得大約30%更多的電力，因為沒有大氣層對電力的衰減。淨效應是，「任何給定的太陽能板在太空產生的能量是地面的5倍」。

但怎麼冷卻？馬斯克用極簡化的畫面描述：「太空也非常冷。如果你在陰影中，太空就只有3°克耳文。所以你只需要讓太陽能板面向太陽，然後一個散熱器指向遠離太陽的方向，沒有陽光照射，就是冷卻。這是一個非常高效的冷卻系統。」

他預估，這一切將在兩到三年內成為現實。因為太空運輸成本大幅下降100倍的目標，可能在近期實現。馬斯克表示，旗下研發的「星舟」Starship今年有望證明全重複使用，就像飛機一樣，只需要油料成本，這項技術若能成本，將帶來一場經濟革命，「運輸成本將可低於每磅100美元」，屆時把大型衛星、AI 數據中心送入太空，就變得「非常非常便宜」。

馬斯克提出太空AI的未來藍圖。路透社資料照片

這並非遙不可及的夢想，事實上，SpaceX 目前的獵鷹9號運載火箭（Falcon 9）已經實現部分重複使用。第一節火箭已經成功回收超過500次，但上面級仍然要拋棄，成本相當於一架中小型噴射機。Starship則訴求完全重複使用。

當芬克問起SpaceX的終極使命時，馬斯克的回答超越了技術和商業，進入了哲學領域。「如果有人知道是否有外星人，那應該是我。我們在太空有9000顆衛星，從來沒有一次需要繞過外星飛船。」假設只有我們的話，「那我們需要盡一切可能確保人類的意識之光不會熄滅。」在他的腦海裡的圖像，是廣闊黑暗中的一根微小蠟燭，而它很容易熄滅。

最後，馬斯克說，「我會鼓勵每個人對未來保持樂觀和興奮。而且總的來說，我認為從生活品質的角度來看，站在樂觀主義者的一邊而錯了，好過站在悲觀主義者的一邊而對了。」

王伯達認為，馬斯克的話，聽起來像科幻小說，但這是基於兩個具體突破的必然結論：SpaceX即將在未來幾年內發射太陽能驅動的AI衛星，而Starship全重複使用將讓太空運輸成本降低100倍。

馬斯克也給了所有人一個選擇題：做一個樂觀的行動者，還是做一個正確的旁觀者？王伯達說，馬斯克的答案很簡單，「選擇樂觀，即使錯了也無妨」，因為從生活品質的角度來看，這才是更好的選擇。

