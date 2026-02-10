【財經一點通】ChatGPT開始導入廣告！往後AI助手的話還能中立嗎？信任考驗正要開始

OpenAI開始測試於ChatGPT投放廣告。翻攝OpenAI官網



OpenAI 9日宣布，已於ChatGPT進行投放廣告測試，對象為美國免費版與Go訂閱方案成年用戶。這項決策引來AI助理是否仍能保持中立的質疑，讓競爭對手Anthropic拿來狂酸。究竟OpenAI的考量是什麼？又如何化解疑慮？本文帶您一起了解。

廣告怎麼投放？

OpenAI指出，目前規畫是依據與用戶的當下對話、過往聊天內容、廣告互動情況，投放相關廣告，例如，搜尋食譜時，可能會看到食材配送、餐飲相關的廣告。為了避免造成混淆，廣告將置於回答下方，並做出清楚區隔。

這項措施目前在測試階段，僅在美國、使用免費版與Go訂閱方案，且年滿18歲的成年用戶推行。其餘ChatGPT Plus、Pro、Team、Enterprise（企業版）或Education（教育版）的訂閱用戶則享有無廣告的體驗。

用戶若在使用時看到廣告，可以選擇在設定中關閉廣告，但每日可用的訊息額度也會同步減少。

OpenAI考量是什麼？

OpenAI不是發展得很好嗎，為什麼還要賺廣告費？的確，ChatGPT目前全球周活躍用戶達到8億，約5%、4000萬用戶付費訂閱，去年（2025）年化營收突破200億美元，較2024年成長233.3%。

但算力成本和研發開支也跟著飆升。華爾街老將諾布爾（George Noble）今年初警告，光是運作文字轉影片模型Sora，每日就需燒掉約1500萬美元，而德意志銀行預測，在能夠轉虧為盈之前，累計虧損可能高達1430億美元。

這樣「入不敷出」的AI危機，使得OpenAI必須尋求其他增加營收的管道。眼見ChatGPT活躍用戶雖多，但多數是處理電子郵件、查詢基本資料等日常瑣事，並不需每月要花費20美元訂閱，對這群「免費仔」投放廣告就成一個選項。

根據外洩的財務預測，內部期盼今年能藉此挹注10億美元營收，到了2029年增至近250億美元，最後達到「數十億人都能使用AI」的願景。

爭議有哪些？

1.回答還會保持中立？

用戶使用ChatGPT，都是預期能獲得有幫助、中立的答案，進而產生信任。如今引入廣告，還是與問題有關的內容，不免讓人懷疑，這個AI助手會不會受到廣告影響，給出不中立的答案？甚至是，我還能相信它的回應嗎？

OpenAI在官方公告強調，廣告商無法干涉ChatGPT回答的內容，OpenAI也不會為特定的廣告商背書，並且保護用戶隱私，廣告商無法接觸使用者的聊天紀錄、個人資料等訊息。

同時，目前廣告不會對未滿18歲的用戶投放，若話題涉及健康、心理健康或政治等敏感，系統將自動屏蔽廣告，確保這些對話不受到商業訊息干擾。

2.開啟AI商業模式先例

從Google、Facebook、YouTube，科技產業反覆上演同樣劇本，先拋出免費產品吸引數億用戶後，再逐步引入廣告，為了營收，產品設計從原本的用戶至上，變成廣告效益最大化。

現在，ChatGPT也要導入廣告，儘管目前測試設下諸多規範，但難保未來不會更動，如廣告位置開始往上移、變大、要觀看5秒才能跳過？口口聲聲稱不會讓廣告商接觸用戶資料，未來會不會被打破？這些數據被拿去販賣？

此外，當AI助手的商業模式開了此一先例後，是否將讓其他沒有廣告的競爭者更趨於劣勢？

OpenAI主管Assad Awan強調，隨著算力與營運成本持續攀升，若僅依賴訂閱制恐無法維持現有服務，導入廣告將給予支撐。而公司仍以用戶信任為最高原則，廣告商價值及營收擺在後頭。

Awan也說，OpenAI的目標是服務數以億計的使用者，而非僅限少數付費者才能使用AI，導入廣告才能讓服務規模更為擴大、普及。

