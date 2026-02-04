財色雙收！2月這三大星座「桃花、財運同步升溫」，第一名好運發威！
是不是常羨慕別人感情順、財運也旺？今年2月，有三個星座同時迎來感情與金錢運勢升溫，不只桃花有動靜，連收入機會也跟著增加。一起來看看自己有沒有上榜。
Top3水瓶座：人氣回升，感情與目標同步推進
沉寂一陣子的水瓶座，2月開始運勢轉強。隨著星象順行，多股能量匯集，存在感明顯提升，走到哪都容易成為焦點，也更容易吸引他人注意。這段時間可能會出現讓你心動的對象，為單身生活帶來變化。整體來看，2月的水瓶座不論在工作目標或感情發展上，都較容易看到成果，付出與回報逐漸對等。
Top2摩羯座：狀態回暖，賺錢與桃花同時啟動
前一陣子容易感到疲憊的摩羯座，2月隨著木星、火星陸續順行，整體狀態回升，行動力和存在感同步提高。外在氣場變強，也更容易被注意到，感情機會自然增加。同時，工作表現也較容易被看見，可能帶來新的賺錢機會，無論在職場或人際圈，都有發揮魅力、轉化成實際收穫的空間。
Top1雙魚座：機會接連出現，財運與桃花同步靠近
平時比較隨性、慢熱的雙魚座，進入2月後迎來轉變。海王星、金星與木星同時加持，讓感情與財運都有明顯動靜。就算只是出門走走，也可能遇到不錯的對象，或出現額外收入機會。桃花來得頻繁，金錢流動也變得順暢，容易開啟新的關係或迎來小額進帳。對雙魚來說，2月是感情與財務同步活絡的一段時間。
延伸閱讀
舊愛敲門是福是禍？2026最容易遇「舊愛回頭」星座Top3，看懂這3件事掌握判斷標準
其他人也在看
唐綺陽公開二月星座運勢水逆要來了！12星座關卡「貝克漢家全中」
走過充滿破壞的2025年，星座專家唐綺陽日前分享二月份運勢，提到「不會有大事」，對台灣深具信心。此外，二月的幾件大事包括天王星會順行、水星逆行、土海進牡羊，都會造成不同議題的變化。二月份會出現有和金錢、局勢有關的變動，以及逆行的效應從月中開始，一路逆到三、四月，所以要注意溝通不良、3C故障等問題。等到土海進牡羊後，做自己的獨立覺醒更清晰，原生家庭課題浮現，二代的話題發燒，像貝克漢的大兒子布魯克林，就想要從原生家庭獨立出來。
2/4迎立春！小孟老師：「4星座」喜迎財神
2月4日將迎來24節氣之首的「立春」，清水孟國際塔羅小孟老師點名4星座立春後喜迎財神，不僅正財回溫，部分星座偏財運也相當不錯，把握這段期間將會有不錯的收穫。
2026紅鸞星動！這3星座感情運走強，真愛說來就來
單身一段時間後，不少人會覺得自己離心動越來越遠。不過2026年紅鸞星動，其中有3個星座感情運特別明顯，容易遇到適合長期相處的對象，關係發展也相對快速。
小孟老師運勢／年終自己賺！2星座「逢低佈局猛撈」看準時機出手了
生活中心／綜合報導02/04（三）十二星座運勢出爐！命理專家小孟老師分析，以投資運勢來看，牡羊座與天蠍座表現最亮眼，牡羊座適合逢低布局、把握進場時機，天蠍座則有望獲得金錢回饋，投資成果值得期待；投資運勢普通的星座為天秤座與水瓶座，天秤座宜以穩健儲蓄與長期累積為主，水瓶座則需保持理性操作、避免衝動進出；至於投資運較弱的則是獅子座與魔羯座，獅子座須提防意外漏財與判斷失準，魔羯座則不宜追高進場，建議保守觀望、避免承擔過大風險。
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀
台股昨（3日）大漲571點，記憶體族群卻再度成為重災區，華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重挫，跌幅介於5.6%至9%之間。市場傳出大陸記憶體廠商發動低價戰，但摩爾投顧分析師陳昆仁指出三大疑點，認為這類利空消息應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
啦啦隊女神君白Range Rover Evoque初體驗！北海岸兜風聊愛車 這輛帥車很可以｜Yahoo去哪都Car以
【文／徐宇恩】「因為錢毅約我，我就覺得一定很專業，我人來就好。」中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員君白，一開場就用這句話，為這趟Range Rover Evoque R250 Dynamic SE都會魅影版的北海岸試駕行程揭開序幕，也替 Yahoo新節目《去哪都Car以》定下輕鬆自然的基調。 本集由主持人錢毅駕駛Evoque接上君白，從市區一路往北海岸前進，沒有生硬的規格轟炸，而是在對話與實際駕乘體驗中，讓君白一上車就愛上Range Rover Evoque。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。