財運不夠？把握土地公尾牙 靠「4句話」好運一整年

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

民俗專家王老師分享，2月3日（農曆12月16日）這天是土地公尾牙，請唸「感恩福德正神，乙巳謝恩開財路，丙午財庫入我門，乾元亨利貞」，短短四句讓你2026年馬到成功！

2月3日（農曆12月16日）土地公尾牙，記得唸四句話，財運好運一起來！（圖／資料照）

王老師拍片說明，在土地公尾牙當日想要開財路，求財之前最重要的是「心存感恩」，起之於感恩，終於乾元亨利貞，將感恩之心，化為天地萬物的正能量，才能兼顧財富與事業順遂。

王老師提醒，2月3日不妨前往常拜的土地公廟參香，向土地公致上尾牙供奉，祈求2026年財運亨通、心想事成。

更多FTNN新聞網報導

大陸冷氣團發威 全台偏冷溼答答！週六很強冷空氣將南下

大安區爆漢他病毒死亡！民憂心「松鼠是否也有傳染疑慮」 醫師解答了

最冷還沒到！ 下週「這3天」再迎強冷空氣

