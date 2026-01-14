財運亨通！4星座福氣大漲 事業上稱王

《搜狐網》命理專欄點名4星座，將在未來獲得不小不福氣。（示意圖／Pixabay）





新的一年裡，《搜狐網》命理專欄點名4星座，將在未來獲得不小不福氣，其中獅子座能藉由自身的領導才能，在事業上稱霸。

福氣大漲4星座

金牛座

金牛座如同穩重的老牛耕耘著自己的土地，懂得儲蓄與投資的智慧，接下來的生活將會迎來豐收的季節。

雙子座

雙子座如同靈動的喜鵲，總能在第一時間捕捉到生活中的喜訊，能藉自己的智慧和機智在事業上如魚得水，財運亨通。

獅子座

獅子座如同高貴的王者，擁有無盡的魅力和自信，能藉由自己的領導力和決斷力，在事業上如日中天，財運滾滾而來。

處女座

處女座如同勤奮的蜜蜂，默默無聞地為生活付出，憑藉自身的細心和耐心在事業上如魚得水，財運滿滿，未來生活將會如同花園中的花朵美麗而富饒。

