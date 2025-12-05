財運大爆發！5生肖、5星座 年底數錢數不完

大雪節氣到，財運也跟著高漲。小孟塔羅雲蔚老師點名5生肖、5星座財運特別旺。（示意圖／Unsplash）





大雪節氣不只帶來冷空氣，對部分人來說也是財運翻身的起點。小孟塔羅雲蔚老師指出，5個生肖與5個星座在這段時間特別容易遇到賺錢機會，從正職、兼職到小副業，只要多留心並付出行動，再搭配簡單理財習慣，就有機會讓錢一步步累積起來。

大雪財運衝高5生肖

TOP5 生肖龍

生肖龍做事有條理，這段時間適合重新整理資源、調整理財方式。只要肯花點時間檢視帳戶、重新分配支出，就能把原本流失的小錢留住，等於變相加薪。

TOP4 生肖羊

生肖羊容易遇到貴人或信息，朋友介紹、同事合作，都可能變成賺錢機會。多留心身邊聊天內容、職場公告，適時伸出手參與，就能讓財運比平常更順。

TOP3 生肖馬

生肖馬行動力變強，只要想做就會去試。多主動爭取案子、獎金或業績，往往能拿到額外回饋。小額投資或副業也有機會開出紅盤，但記得量力而為、分散風險。

TOP2 生肖蛇

生肖蛇頭腦靈活，特別容易看到別人忽略的小財路。細心觀察工作與生活中的需求，主動提出點子或接案，就有機會多一筆收入。投資方面只要避開貪心，穩健操作能慢慢累積成果。

TOP1 生肖牛

生肖牛大雪期間財運最穩又最實在，踏實做事、照計畫來，收入容易穩定往上。只要持續規劃支出、避免衝動消費，加上抓住加班、獎金或合作機會，年底前荷包會明顯變厚。

大雪財運最旺5星座

TOP5 處女座

處女座習慣精準計畫，對價格敏感，撿便宜的機會特別多。臨時兼職、同事合作案，常會在日常對話中冒出來，只要願意接下來，荷包就能穩定升級。

TOP4 巨蟹座

巨蟹座懂得珍惜資源，不亂花錢就是最大的優勢。比價、挑優惠、列清單，這些看似小動作，累積起來就是一筆不小的存款。整理家中閒置物品，也能創造小小驚喜收入。

TOP3 獅子座

獅子座行動力強，身邊的小點子都能變成現金。二手交易、手作、小生意，只要開頭做起來，就有持續進帳的可能。留意朋友間的合作邀約，是這段時間的財運關鍵。

TOP2 摩羯座

摩羯座擅長規劃，每一筆錢都花得有目的。臨時小案子、兼職機會特別容易找上門，只要願意多付出一點時間，收入就能穩健增加。

TOP1 金牛座

金牛座精打細算的本事在大雪節氣特別有感。記帳、預算控管做得好，省下來的就是穩穩進帳。整理舊物、發展小副業，也很容易變現，讓錢慢慢堆高。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

4生肖事業開外掛 升職加薪不是夢

12/7大雪將至！命理師揭6大禁忌 棉被蓋頭影響運勢

12月紫氣東來！4生肖運勢走高 事業財運同步升級

