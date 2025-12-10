財運大翻身！5生肖財運衝高點 5星座進財特旺 做對1件事「錢滾錢」
大雪節氣來臨，為部分人的財運帶來轉機。小孟塔羅雲蔚老師表示，這段時間有些生肖和星座特別容易抓住賺錢機會，不管在工作、投資還是副業方面，都有加分的可能。只要多留心身邊的機會並積極行動，財路就會比平常更順暢，收入有望增加。抓住時機，錢財自然跟著來，讓人感覺好運滿滿又踏實。
大雪財運最旺5生肖
TOP5 龍
生肖龍的財運不錯的表現。他們行事有條理，又懂得抓住機會，常常能看到別人忽略的賺錢點子。這個時候，不管是工作上還是投資方面，只要動腦稍微計畫一下，就能比平常更容易有收入。加上龍本身很有魄力，遇到需要決策或行動的時刻，也能快速下手，減少錯失良機的可能。這段時間特別適合整理資源、檢視手上的項目或嘗試新方法，做得好的話，財運自然會慢慢升溫。
TOP4 羊
生肖羊的財運頗為亮眼。他們常能遇到意想不到的賺錢機會。每天稍微留心周遭的人事物，就可能發現有利可圖的點子。行動上，他們比平時更願意嘗試新的方式，讓收入增加的可能性大幅提升。思路清晰時，投資或理財上的決策也容易順利。有人脈幫助時，資源整合能力特別強，能讓財富流動更順暢。運氣好的時候，小小的努力就能換來可觀回報。心態上，保持積極又耐心，能在大雪時抓住財運高峰。
看更多：2025大雪節氣：吃黑豆養生補腎 6習俗禁忌、開運養生全攻略
TOP3 馬
大雪節氣一到，生肖馬的財運開始亮起來。這時的行動力比平時更旺盛，很容易抓住機會。偶爾靈光一閃，就能想出增加收入的小妙招。工作上，只要稍微積極主動，就可能得到額外獎勵或提成。投資或理財時，直覺敏銳，判斷也更準確。與人互動順暢，容易獲得合作機會或資源支持。小額嘗試也可能帶來意外收穫，增加口袋裡的錢。心態輕鬆又樂觀，讓財運跟著順勢上升。
TOP2 蛇
大雪來臨時，生肖蛇的財運相當不錯。大雪時的他們，頭腦特別靈活，很容易看出別人忽略的賺錢機會。細心觀察周圍狀況，常能找到小巧又實用的方法增加收入。生肖蛇會比平時更有計畫性，能把資源運用得恰到好處。合作或交流時，容易獲得有利的支持，讓財運順暢流動。投資或理財決策也更穩健，減少損失的可能。偶爾的靈感閃現，可能帶來額外的小財運。心態保持冷靜又積極，能在大雪節氣裡抓住財源。
TOP1 牛
大雪節氣一到，生肖牛的財運明顯提升。踏實又穩重的他們，做事有條不紊，容易累積收益。耐心規劃手上的資源，也能讓收入比平常穩定增加。只要肯付出努力，常能獲得額外回報或獎勵。理財或投資時，判斷力清楚，不容易衝動，財務風險較低。與人互動順利，容易獲得合作機會或支援，幫助資金流動更順暢。偶爾的小巧思，也可能帶來意想不到的額外收入。心態保持踏實又積極，就能把財運拉到高點。總而言之，只要努力規劃、持續行動，生肖牛在大雪期間的錢袋子容易豐滿，比平時更有安全感和滿足感。
看更多：11/30～12/6生肖運勢 羊狗豬財運五星滿貫！1生肖財運升級 最強吸金王是他
大雪財運最旺5星座
TOP5 處女座
處女座在大雪節氣裡，錢包容易鼓起來，因為他們平時就愛計畫，每一筆花費都心裡有數。生活中，突然的兼職或小型副業常常帶來意外收入，讓他們覺得驚喜。超市或市集遇到特價商品，他們能精準抓到撿便宜的機會，省下不少錢。朋友聚會、同事間的小合作，也可能轉化成賺錢的契機。家裡整理或舊物出售，也能帶來小確幸的收益。就算是日常買菜或網購，他們都有方法省錢又不失品質。偶爾抓住理財資訊，也容易做出正確的投資判斷。連日常生活的小巧思，例如記帳、比價，都能累積財運。處女座的細心和踏實，在這段時間特別能讓荷包穩定增加。簡單生活，也能讓錢流進來。
TOP4 巨蟹座
巨蟹座在大雪節氣的財運很不錯，因為他們平常就懂得珍惜手上的資源，不亂花錢。家裡的小生意或副業，能在不經意間帶來額外收入。朋友聚會或親友推薦的機會，也可能變成賺錢的管道。逛市場、買菜時，他們能精準抓住折扣或促銷，省下不少開銷。日常理財的小習慣，例如記帳或設定購物清單，也讓錢財累積得更穩定。偶爾動手整理家裡舊物出售，能得到意外的小收入。連生活中微小的選擇，比如比價、挑選優惠商品，都能讓財運悄悄增長。巨蟹座的細心與耐心，讓他們在平凡日子裡，輕鬆抓住金錢機會。這段時間，荷包感覺特別踏實又安心。
TOP3 獅子座
獅子座在大雪節氣的財運很旺，因為他們常常抓住身邊的小機會，轉化成收入。生活中，臨時的兼職或朋友介紹的工作，往往能帶來意外金錢。家裡整理舊物，放到二手平台，很容易換成現金。逛街或超市時，他們敏銳察覺折扣訊息，省下不少開銷。親友聚會聊到的小點子，也可能成為小生意的來源。日常理財習慣像是記帳或規劃支出，也讓荷包變得穩健。網購比價、挑優惠商品，讓每一分錢都花得精明。偶爾動手做手工或小創意，也能變成零用錢收入。獅子座的行動力和直覺，在平凡日子裡特別能轉換成財運。日常生活中的小巧思，都能悄悄幫他們增加收入，讓錢財滾滾而來。
看更多：2025下元節要來了！補財庫、消災厄趁這時 命理專家教3招輕鬆開運
TOP2 摩羯座
摩羯座在大雪節氣的財運非常穩定，因為他們平時就懂得規劃每一筆開銷。生活中，臨時出現的兼職或小案子，很容易帶來額外收入。家裡整理閒置物品，賣掉舊衣或二手用品，也能換成現金。逛超市、菜市場時，他們總能抓到折扣和促銷，省下不少錢。日常理財習慣像是記帳、列清單，讓荷包增長更有秩序。朋友或同事分享的小商機，他們也能看準時機參與，轉化成收入。網購時，仔細比價與挑優惠商品，讓每一分錢都花得精明。偶爾利用生活中的小創意，像是手作或短期代購，也能帶來零用錢。摩羯座的踏實與耐心，在平凡日子裡特別能累積財富。日常生活的小細節，讓錢財悄悄流入他們的口袋，荷包感覺特別踏實又穩定。
TOP1 金牛座
金牛座在大雪節氣的財運特別旺，因為他們平時就懂得精打細算，不亂花錢。生活中，逛超市或菜市場時，他們總能找到折扣商品，省下不少錢。家裡整理舊物，像衣服、書籍或小家電出售，也能帶來意外收入。日常理財習慣，例如記帳、設定每月預算，讓荷包越來越厚。偶爾參加朋友或親友的小合作，也可能換成額外獎金或禮物。網購比價時，他們總能挑到高CP值的商品，花得精明又開心。家裡的小副業或手作，往往能在閒暇時間創造收入。生活中注意細節、抓住小機會，讓金錢悄悄累積。金牛座的耐心與踏實，使他們在平凡日子裡，也能輕鬆增加財運。日常生活的每個小巧思，都幫助荷包穩穩往上成長，感覺特別踏實。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／雲蔚老師
更多健康2.0報導
「貓口炎」難治療復發率還高！注意2點才能守護貓咪口腔健康
2026犯太歲：4生肖最衝 化解方法、禁忌、安太歲時間費用一次看
他到ATM領3萬卻只給1萬！數存戶提款限額惹民怨
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
4生肖12月迎來運勢高峰！升職加薪一把抓
4生肖12月迎來運勢高峰！升職加薪一把抓EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最後衝刺！2025年末貴人運爆棚4生肖，屬馬自動吸引別人幫忙，「他」曾幫過的人回頭報恩
距離新的一年2026只剩下一個月，大家應該都很像做最後衝刺，來為今年畫下完美的句點吧！命理專家艾菲爾老師分析，在這一個月左右，將會有4組生肖獲得宇宙的祝福，過往的努力都會化成人脈來回報，在關鍵時刻貴人女人我最大 ・ 2 天前 ・ 發起對話
「桃園之星」一週運勢12/8~12/14雙子桃花增多
牡羊座 牡羊座易因細節疏漏被挑戰的一周。溝通協作，細節制勝。本周牡羊座們需將重心放在團隊協作上，會議、彙報、文書往來增多，提前檢查細節與資料是制勝的關鍵。需拿出耐心協調多方意見，用行動推動共識達成。另外，本周雖有報銷、尾款等入帳，但娛樂、社交消費還是需要節制。健康注意咽喉不適，多飲水。愛情是水月鏡桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 281
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1103
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 23
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
苗博雅稱「戰爭照常上班」他列：毀台五步驟
[NOWnews今日新聞]社民黨台北市議員苗博雅日前談到，即使台灣遭遇戰爭，「該上班上學、該開店的還是會照常運作」，強調現代戰爭不同於電影場景，大多數人仍能維持日常生活，言論引發熱議！胸腔科醫師蘇一峰...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 398
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 4 天前 ・ 18
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 377
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 214
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 1
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 53
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 180
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 45
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 18 小時前 ・ 59