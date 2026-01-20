財運氣場大開！12星座尾牙開運秘笈 獅子「1處」放金元寶=一路旺
記者鄭玉如／台北報導
歲末年終，不少公司舉辦尾牙犒賞員工，其中抽獎環節受許多人期待，除了網路流傳尾牙前聽動畫電影《花木蘭》的名曲《以妳為榮》有助中大獎。命理專家小孟老師也在臉書粉專分享「12星座尾牙抽獎的開運秘笈」，例如獅子座可在床頭櫃放金元寶的造型物品，幫助日後一路旺。
1、牡羊座
遇到抽獎活動時，往年手氣總是不太理想。今年尾牙前，可到著名財神廟參拜，或在自家床底下放紅包袋，有助於轉運，睡覺時還能去除晦氣，促進身體健康，當氣場充足時，財運自然跟著來。
2、金牛座
尾牙前建議在房間內擺放紅色地墊，象徵步步高升、鴻運當頭。每天進出踩踏，彷彿為自己踏出一條康莊大道。
3、雙子座
2026年有助於握住錢財，可在進門45度角位置，擺放金色的招財開運物，例如黃水晶或金色招財貓，有助於提升尾牙財運亨通。
4、巨蟹座
屬於聽天由命的類型。若有同事特別想中獎，巨蟹反而會幫對方祈禱，不過也別因此放棄自己的機會，可透過飲用「陰陽水」來開運，也就是半冷半熱的水，在尾牙抽獎前飲用，有助於調和陰陽能量，讓個人氣場趨於圓滿，當能量提升，運氣也會跟著旺起來。
5、獅子座
過去一年的財運較起伏，若感到有些煩悶，2026運氣開始好轉，可在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並於元寶底下寫自己的姓名、生日，幫助迎接尾牙財運、守住財氣，接下來的日子一路旺。
6、處女座
若想在尾牙中大獎，除了每天吃得飽、睡得好，讓自己保持精神飽滿，也可在家中廚房或玄關擺放蝴蝶造型的飾品。蝴蝶幫助處女座迎來財運、帶來貴人，最好挑選飛翔姿勢的蝴蝶，代表招來吉祥。
7、天秤座
眾人公認的「好人好事代表」，經常幫助朋友，積了不少福報，尾牙前可在房間窗戶旁、辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，有助於轉煞為福，無論疲累或有怨氣，葫蘆幫助扭轉命運，運用圓融之氣招來鴻福。
8、天蠍座
若能在尾牙前夕，於家中廁所放黃金或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙，如同抽一張鈔票，意味永不止息。
9、射手座
尾牙前夕時時觀察自己，使身心靈處於平衡狀態，才會吸引好事發生，建議在房間或辦公室擺一盆開運竹。如綠色開運竹，療癒內心傷痛、聚足好運，使各方面運氣不斷攀升，好運爆棚無法擋。
10、摩羯座
建議在辦公桌的抽屜，或家裡書桌抽屜擺放五帝錢，使用紅包袋裝或直接擺放，銅錢性質屬金，有極強的化煞、招財作用，使用盛世皇帝年號的五帝錢還能扭轉乾坤，使人運勢興旺。
11、水瓶座
水瓶座崇尚自由，適合用大自然療癒法吸財，平時可到公園等地方曬太陽，帶5枚硬幣放在紅包裡，帶去尾牙現場。另外，有空讓身體沐浴在陽光裡，想像體內每顆細胞吸收太陽的能量，因而獲得放鬆的感覺，若當天下雨，也能靠冥想的方式，身心靈舒爽，自然帶來好運。
12、雙魚座
建議尾牙時在腰帶內側，用奇異筆畫九個錢幣符號，代表九五至尊，可使雙魚座擁有腰纏萬貫之氣，象徵能與九五至尊一樣富甲一方，讓人財到、福到、好運到。
