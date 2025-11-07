財部估全年出口上看6000億美元 挑戰26紅

（中央社記者呂晏慈台北7日電）人工智慧（AI）浪潮帶動10月出口續強，財政部預估11月出口續呈年增態勢，估介於35%至40%之間，規模值落在555億至570億美元之間，且全年出口有機會創下26紅，出口規模上看6000億美元。

財政部統計處今天公布10月海關進出口貿易概況。10月出口上升至618億美元，首見跨越600億美元，年增率高達49.7%，連續24個月正成長；進口392.2億美元，受惠於人工智慧（AI）產業鏈的國際分工運作與出口衍生需求擴張，年增14.6%。

廣告 廣告

展望未來，財政部統計處長蔡美娜表示，受惠近年科技創新與AI高速擴張，已形成長期、結構性的增長趨勢，加上接下來即將進入歐美年底節慶的購買旺季，國際品牌新手機推出之後，市場接受熱度優於預期，以及近期美中對峙僵局有稍微改善，均有利於外銷延續上升格局。

蔡美娜說明，對於11月進出口表現的看法仍維持樂觀，預測屆時出口規模將介於555億至570億美元之間，年增率將介於35%至40%。

蔡美娜分析，可以看到4個逐漸形成的正面訊號，第一，出口顯然可以一路走紅到年底，會連續創下26紅，追平史上第二長的上升週期；第二，今年第4季出口規模仍有機會創下單季新高；第三，全年出口規模上看6000億美元；第四，全年出口年增率上看3成。（編輯：林淑媛）1141107