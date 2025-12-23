財部公告明年Q1發行公債1554億 首檔永續債4億元

財政部公告2026年度公債發行計畫，第1季預定發行公債1554億元、國庫券1400億元。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公告2026年度公債發行計畫，預計發行14期甲類公債及7期乙類公債，其中第1季預定發行5期甲類公債及1期乙類公債、合計1554億元，包括1期乙類公債為首檔中央永續發展政府債券，金額4億元，由教育部用於興建金門大學綠建築。另，為調節國庫收支暨維持調度彈性，明年第1季預計發行4期國庫券共1400億元。

財政部說明，中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，2026年度預計發行14期甲類公債，加計7期乙類公債，合計全年度發行21期公債，其中1月發行3期，2、4、5、7、8、10及12月各發行2期，其餘4個月各發行1期；發行年期分別定為2年(3期，含2期乙類公債)、5年(6期，含3期乙類公債)、10年(7期，含1期乙類公債)、20年(2期)及30年(3期，含首檔具永續發展性質之乙類公債)。

財政部指出，明年第1季預定發行5期甲類公債及1期乙類公債共1554億元，包括1月新發行「115甲1期」公債300億元，5年期，於1月7日標售，1月12日發行；新發行「115甲2期」公債350億元，2年期，於1月19日標售，1月22日發行；新發行「115乙1期」公債4億元，30年期，於1月27日標售，1月30日發行，此期公債為具永續發展性質。財政部說明，為活絡債券市場，積極推動非營業特種基金自償性資金需求透過發行乙類公債籌資，若具永續發展性質，進而發行永續發展政府債券。

此外，明年2月新發行「115甲3期」公債350億元，10年期，於2月5日標售，2月10日發行；增額發行「115甲1期」公債300億元，5年期，於2月23日標售，2月26日發行。3月新發行「115甲4期」公債250億元，20年期，於2月25日標售，3月3日發行。

另，明年度國庫券國庫券預計發行7期，第1季預計發行4期國庫券共1400億元，包括1月發行「財115-1期」國庫券，數額350億元，期限182天期，1月13日標售，1月14日發行；發行「財115-2期」國庫券，數額350億元，期限273天期，1月22日標售，1月23日發行。2月發行「財115-3期」國庫券，數額350億元，期限182天期，2月10日標售，2月11日發行。3月發行「財115-4期」國庫券，數額350億元，期限91天期，3月3日標售，3月4日發行。

