財部協助廠商因應美關稅金融支持措施

財政部編列新臺幣一四○億元特別預算推動中國輸出入銀行提供符合條件出口廠商「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」二項措施。截至去（一一四）年十二月底，「貿易融資利息減碼」部分，已完成申請五四一四件，協助三三四二家廠商，利息減收二七·四億元，其中中小企業金額為二三·五億元，占比八五·八％，一般企業為三·九億元，占比一四·二％，協助受影響廠商減輕繳息壓力、穩定營運並持續專注於市場開拓。

「輸出保險費用減免」部分，費用減免五四五九件，協助五八一家廠商，減免金額○·四九億元，協助廠商運用輸出保險機制降低貿易風險，積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，強化布局全球競爭力。

財政部指出，未來將持續督導輸銀與金融機構密切合作，強化「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」等金融支持措施之宣導與提升執行效能，以「從優、從速、從寬」之原則落實執行，確保相關廠商能即時獲得所需協助；並配合政府整體經貿政策方向，引導業者分散出口市場，協助加速開拓新市場，降低過度集中特定市場之風險，確保資源運用最大化，有效強化我國經濟社會及民生國安韌性。