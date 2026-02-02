財部推6宗國有地上權招標 權利金底價逾3億元

（中央社記者呂晏慈台北2日電）財政部國產署今天公告6宗國有土地招標設定地上權標的，包含新北市2宗、台中市、雲林縣、苗栗縣、屏東縣各1宗，存續期間皆為70年，權利金底價新台幣3億3597萬元。

財政部國產署今天舉行例行記者會，說明有6宗國有土地招標設定地上權標的，招標標的合計面積約0.75公頃，訂於115年3月23日開標。

財政部官員解釋，本批次公告的各宗標的，基地及區位條件均優良，其中，共有3宗土地屬於首次列標，分別位於雲林縣斗南鎮小東市地重劃區內的乙種工業區，緊鄰國道1號斗南交流道，極具開發潛力；苗栗縣三義鄉土地則鄰近廣盛老街與台鐵三義站，聯外道路有台13線及國道1號高速公路，交通運輸便利，坵塊方整利於開發。

官員表示，另1宗首次列標的住宅區土地位於屏東縣屏東市地區，鄰近榮總生活圈、省道台1線及台鐵六塊厝站，具交通地利優勢。

官員談及，另外有3宗屬於曾列標的標的，其中2宗位新北市，分別為土城區住宅區土地，附近已完的新建案林立，鄰近土城醫院及捷運土城站，生活機能完善；以及永和區住宅區土地，鄰近捷運頂溪站及永和耕莘醫院位，周邊銀行據點密集，服務性機能完整。

官員提到，另有台中市西屯區辰億自辦市地重劃區內乙種工業區土地，緊臨原台中市工業區的西南方，土地方整位置條件優越。

官員強調，今年計劃將推出4批國有土地招標設定地上權標的，涵蓋約30宗標的，並規劃將在5月推出1批指定長照產業地上權，持續篩選出好的標的，吸引廠商來投標。（編輯：林克倫、張若瑤）1150202