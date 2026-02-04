財部次長 宋秀玲有望升任

財政部次長李慶華請辭獲准，將牽動財政部人事搬風。市場目前點名，賦稅署長宋秀玲可望升任次長之缺，財政部的政次、常次間也會更動；外界看好高雄財政局長陳勇勝將回鍋接任高位。

宋秀玲是政大財政學系、財政學系碩士，不僅在稅局、賦稅署等財稅經歷完整，還曾任國際財政司長4年，頗具國際財稅趨勢敏銳感度，建立營利事業受控外國企業（CFC）等制度，避免企業透過低稅率、避稅天堂規避我國賦稅，為外界最稱許「政績」。

今年底縣市首長即將選舉，到地方服務菁英被點名回任中央，目前市場也看好陳勇勝回鍋財政部接任高位；同時認為，北區國稅局長李雅晶同樣擔任過國際財政司長、具有國際財稅背景，升任署長機會很高。