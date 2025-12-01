財部融資減碼逾5,000件 公民營銀承做踴躍

【記者郭襄陽台北報導】為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行擔任執行單位，提供廠商「貿易融資利息減碼(收)」及「輸出保險費用減免」二項協助措施，其中「貿易融資利息減碼(收)」，自8月7日開辦至11月底止，已完成受理5,190 件，協助3,289家廠商。依企業規模區分，中小企業受理4,584件，占比達88%，一般企業606件，占比12%。另依受影響產業區分，受理前五名之產業分別為批發業(1,261件)、金屬製品製造業(1,039件)、機械設備製造業(582件)、塑膠製品製造業(354件)及基本金屬製造業(238件)。











「貿易融資利息減碼(收)」係由輸出入銀行攜手28家承貸之公民營銀行，透過3,100個營運據點就近服務出口廠商及其關連產業廠商；凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件者，均可申請「貿易融資利息減碼(收)」。一般企業貸款年利率可減碼1%，每家廠商利息減收最高新臺幣100萬元；如屬中小企業，年利率可減碼1.5%，每家廠商利息減收最高為新臺幣120萬元。



截至11月底止，輸出入銀行承做203件，其他28家簽約金融機構受理件數前10名依序為兆豐銀行(1,090件)、臺灣企銀(905件)、合作金庫(617件)、第一銀行(553件)、彰化銀行(446件)、臺灣銀行(390件)、華南銀行(276件)、台北富邦銀行(175件)、玉山銀行(130件)、及台新銀行(94件)。利息減碼(收)措施的適用，有助於提升客戶對金融機構之向心力，同時維護授信戶能按時繳息的資產品質。已有許多廠商多次於公開場合回饋意見表示，在美國關稅政策等外部經貿環境變動之際，政府能及時推出金融支持措施，對企業而言是一大支撐，並感謝輸出入銀行與金融機構的積極承做，使企業在面對衝擊時得以減輕繳息壓力、穩定營運，專注於市場開拓。



除「貿易融資利息減碼(收)」外，廠商亦可充分善用輸出入銀行辦理之「輸出保險費用減免」措施，該措施針對具備出口美國外銷實績或其關連產業之廠商或受美國關稅影響之廠商，提供輸出保險費用減免，包括徵信費與保險費最低以1折計收，有助其降低貿易風險、開發新市場，同時增加金融機構與其客戶業務往來之機會，創造互利共贏。截至11月底止，「輸出保險費用減免」承保協助廠商535家，費用減免件數4,308件。



為提升「貿易融資利息減碼(收)」受理作業效率，輸出入銀行建置網路服務平臺，供簽約承貸金融機構辦理利息減碼(收)登記、金額核算及額度控管，另為使廠商及簽約承貸金融機構熟悉相關政策內容及網路服務平臺操作流程，密集參與經濟部、勞動部及各大公協會主辦或與之合辦說明會，製作平臺操作影片同步上架；並依廠商每日來電詢問，彙整更新問答集，併同已簽約之承貸金融機構名單等資料，掛載於輸出入銀行官網，並與財政部全球資訊網連結，供各界查閱。



歡迎符合資格的廠商，多加運用「貿易融資利息減碼(收)」解決燃眉之急，並搭配「輸出保險費用減免」，開發市場、長期布局，廠商可就近向提供其貿易融資額度之金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。2025/12/01



