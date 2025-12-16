財部融資減碼金額突破26億元 籲廠商善用

【記者郭襄陽台北報導】為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行負責執行，提供「貿易融資利息減碼(收)」及「輸出保險費用減免」兩項協助工具，其中「貿易融資利息減碼(收)」，自8月7日開辦至12月15日止，受理申請利息減收金額累計達新臺幣(以下同)26.21億元，協助3,193家廠商。



依受影響產業統計，利息減收前五名分別為批發業(21.11%)、金屬製品製造業(19.60%)、機械設備製造業(11.01%)、塑膠製品製造業(6.68%)及基本金屬製造業(5.18%)。若按企業規模觀察，中小企業受理金額為22.41億元，占比86%，一般企業則為3.80億元，占比14%。







「貿易融資利息減碼(收)」除由輸出入銀行直接辦理外，並攜手簽約之28家承貸公民營銀行全面推動，透過該等銀行約3,100個營運據點就近服務出口及其關連產業廠商，截至12月15日止，其受理申請利息減收金額前十名承貸金融機構依序為兆豐銀行(5.65億元)、第一銀行(3.11億元)、臺灣銀行(2.52億元)、彰化銀行(2.45億元)、臺灣企銀(2.35億元)、合作金庫(2.25億元)、華南銀行(1.58億元)、玉山銀行(1.23億元)、台北富邦銀行(1.15億元)及台新銀行(0.87億元)，「凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，且票、債信及營運正常，對美國出口或營業額衰退達一定條件者，均可申請此項措施。一般企業可享年利率減碼1%，每家廠商最高減收100萬元；中小企業則可減碼1.5%，每家廠商最高減收120萬元。」



面對突如其來的關稅衝擊，「貿易融資利息減碼(收)」措施猶如及時雨，許多製造業及中小企業對此政策深表感謝，回饋指出，金融支持措施公布實施當日即有廠商接獲往來金融機構主動關懷，讓受影響企業能在第一時間掌握資訊，並能就近向提供其貿易融資額度的金融機構提出申請，金融支持措施能在此刻協助企業，讓其得以減輕繳息壓力、穩定營運，無疑是最堅實的後盾及安定的支撐。同時對金融機構而言，亦有助於提升客戶向心力，並維護授信戶能按時繳息的資產品質。



在「輸出保險費用減免」方面，輸出入銀行針對具出口美國外銷實績、關連產業之廠商或受美國關稅影響之廠商，提供徵信費與保險費最低1折之措施，協助企業拓展新客戶、新市場，並降低相關貿易風險。截至12月15日底止，「輸出保險費用減免」承保協助廠商564家，費用減免金額0.45億元。



為提升「貿易融資利息減碼(收)」受理效率，輸出入銀行建置網路服務平臺，供承貸金融機構辦理登記、金額核算及額度控管。此外，積極主辦或參與經濟部、勞動部及各大公協會之說明會，協助企業及金融機構了解政策內容與平臺操作流程，並製作操作影片上架。同時依每日廠商詢問內容持續更新問答集，連同簽約承貸金融機構名單一併掛載於輸出入銀行官網，同步連結至財政部全球資訊網，供各界查閱。



歡迎符合資格之廠商多加運用「貿易融資利息減碼(收)」紓解資金壓力，並搭配「輸出保險費用減免」，強化市場開發與長期布局，廠商可就近向承做其貿易融資之金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。2025/12/16



