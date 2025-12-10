財部要求公股行庫強化打詐 研議限制戴口罩ATM提款

（中央社記者呂晏慈台北10日電）財政部今天召開公股金融事業例會，提醒各公股銀強化打詐，針對詐騙集團為規避追查，常指派戴口罩、安全帽的車手透過ATM領款，將由金管會統籌研議處理機制，例如限制佩戴口罩者無法透過ATM領錢。

財政部今天舉行公股金融事業例行業務會議，由部長莊翠雲主持，國庫署與公股金控或銀行董事長、總經理等人與會。

與會人士轉述，會中聚焦多項重點，首先是請公股行庫配合打詐政策，共建防詐守護圈，其中針對許多車手經常佩戴口罩或安全帽到ATM領錢，藉此令人無法辨識，擬研議相應處理機制，限制佩戴口罩者無法透過ATM領錢，後續將由金管會統籌，研議是否涉及相關法律規定。

廣告 廣告

目前類似的機制已於部分縣市試辦，例如台南市府今年與金融機構合作試辦「口罩ATM」阻詐，藉由ATM人臉辨識，要求提款者必須脫口罩，否則警示鈴聲大作，盼對詐騙車手有嚇阻效果。

其次，財政部提醒公股行庫落實防治洗錢、打擊資恐作為，要落實聯防通報機制，排除沒有正當性或無法驗證的資訊。與會人士說，例如太子集團涉嫌在台灣洗錢案，先前已有10家銀行、有52次申報動作，未來希望金融機構強化與檢調聯防機制。

第3，財政部要求公股行庫落實內稽內控、改善缺失，避免不肖人員與詐團合作、挪用公款等情形；第4，目前普發現金領取率約85%，後續在補鈔、清算作業仍須落實管理。

第5，面對國際經濟情勢變動快速，美國聯準會（Fed）啟動降息，財政部特別提醒公股行庫檢視海外經營風險，滾動檢討投資配置，盼公股銀發揮專業功能，因應外在環境變化並做妥適配置及管理。

第6，財政部也提醒公股銀對租賃融資公司放款，務必做好授信風險管控工作；第7，針對離岸風電專案融資授信，若公股銀評估可行，可儘量協助，以促進相關產業發展。

第8，與會人士轉述，財政部希望公股銀持續精進新青安貸款核貸工作，莊翠雲會中談到，房市結構性調整受到主管機關政策、地緣政治、美國關稅政策、市場供需、營建成本等多重因素影響，公股金融事業要密切關注全球政經動態，持續強化風險控管。

第9，財政部提醒公股銀多宣導因應美國關稅相關金融支持措施；第10，對於內稽內控及違失等問題，應落實當責文化，不只是分支機構，若總行涉及督導不周也得追究責任；第11，希望公股銀善用並活化文化資產。（編輯：楊凱翔）1141210