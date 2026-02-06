財部：中小微企業融資方案延至明年底 總額度擴大至3兆元

財政部今宣布，中小暨微型企業振興融資方案總額度擴大至3兆元，並延長申貸期限至2027年底。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，8家公股銀行自2023年4月以自有資金推動「中小暨微型企業振興融資方案」(原名「中小企業千億振興融資方案」)，提供中小微企業金融支援，原定辦理期限至2025年底；考量企業資金需求仍殷，再增加融資額度1.5兆元，總額度擴大至3兆元，並延長申貸期限至2027年底，協助企業振興發展及轉型升級。

財政部說明，本方案由公股銀行自主推動辦理，與政府協助中小企業提供金融支援目標一致，包含經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」、財政部因應美國對等關稅政策金融支持等措施，共同提供中小微企業多元選擇，發揮金融支援企業之政策加乘效果。自2023年4月開辦以來，總額度已由原定3000億元，三度調增總額度目標至1.5兆元，截至2025年底止，累計核貸1兆8301億餘元、核貸戶數計14萬4346戶，其中微型及新創事業承作戶數6萬5940戶、占45.68%公股銀行對中小微企業金融支援成效斐然，有效落實支持中小微企業振興之政策目標。

財政部表示，在推動公股銀行發揮金融支持企業的同時，持續督導公股銀行落實徵授信審核及貸後管理，控管撥貸資金流向符合申貸用途及政策支援目標，並加強對中小微企業客戶主動關懷及宣導，協助企業穩健經營，扶植創新與轉型升級，提升產業競爭力及強化營運韌性。

