財部：元旦起無糖飲料免徵貨物稅 應主動檢附證明文件

（中央社記者呂晏慈台北26日電）明年元旦起無添加糖飲料品免徵貨物稅，財政部關務署高雄關今天表示，為使稽徵程序流暢，建議進口人及早預作準備，主動檢附原製造商出具成分分析報告及製造流程說明等證明文件供海關審核。

高雄關今天透過新聞稿說明，貨物稅條例第8條第2項增訂，無添加糖飲料品列為免徵貨物稅的項目，鼓勵民眾選擇飲料時，以無添加糖飲料為優先選項，藉以增進民眾健康。

高雄關表示，這項修正規定將於明年1月1日施行，為明確界定適用範圍，使稽徵業務執行無礙，財政部訂定無添加糖飲料品適用免徵貨物稅規定應注意事項，以利民眾及相關機關遵行。

高雄關說明，無添加糖飲料品應符合2個條件，包括：第1，飲料品所使用的原料及生產、製造過程均無添加「糖」；第2，糖是指單醣及雙醣，如成分為半乳糖、葡萄糖、蔗糖、果糖、乳糖及麥芽糖的各種糖類。

高雄關呼籲，無添加糖飲料品免徵貨物稅的政策即將上路，為使稽徵程序流暢，建議進口人及早預作準備，報運進口無添加糖飲料品時，倘若欲申請免徵貨物稅，應主動檢附原製造商出具成分分析報告及製造流程說明等證明文件供海關審核，避免因文件不齊，導致延宕通關。（編輯：林淑媛）1141226