財部：公股銀加強關懷中小微企業 已完成逾25萬家
（中央社記者呂晏慈台北12日電）為加強關懷中小微企業，財政部督導各公股銀行自今年1月21日起，以親訪或電訪等多元方式主動關懷中小微企業客戶；據統計，截至2月11日，優先關懷對象共2687家、自主關懷對象共25萬1382家，均已全數完成。
財政部今天透過新聞稿表示，為協助中小微企業面臨國際局勢變化的挑戰與資金需求，透過公股銀行主動關懷，溫暖協助中小微企業解決困難，穩健經營及降低營運壓力，持續打造更友善的投資與營商環境。
對於關懷對象，財政部說明，包括經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」、財政部因應美國對等關稅政策金融支持等申辦企業，3週內未核貸者列為優先關懷對象，以及對各公股銀行現有中小企業客戶辦理自主關懷。
財政部表示，關懷內容包括了解客戶經營狀況、目前所需協助，並說明政府挺中小企業各項金融支持方案，協助企業完成兩項專案貸款申請；若有未符合條件者，則會提供其他適用貸款方案、轉介聯輔中心，或者提供寬緩協助等及時處理，以因應企業實需。
財政部表示，針對部分企業反映建議延長相關利息補貼或政策性補助適用期間，或提高中小企業信用保證基金的保證成數或額度，已轉請經濟部通盤研議中。
財政部說明，已請各公股銀行務必落實關懷各中小微企業，並協助到位，降低客訴民怨，使基層產業真實感受政府的關懷協助，及時主動提供必要相關金融支持，壯大中小企業經營體質及競爭力。（編輯：翟思嘉）1150212
其他人也在看
挺中小微企業度難「關」 政院找行庫董座喝咖啡
行政院11日與公股銀行董事長「喝咖啡」，內容主要聚焦中小微企業金融需求，會議由行政院秘書長張惇涵主持，總統賴清德十分關心中小微企業所面臨的挑戰，行政院在會中提醒公股銀行，政府不只大力支持高科技產業，也相當重視中小微企業，提供許多金融支持、補助方案，希望公股銀行持續落實，積極關懷客戶，要讓中小微企業更有感。
一卡打盡！瞄準年前採購需求 滙豐信用卡優惠齊發
農曆新年腳步將至，看準年前採購與春節出遊需求，滙豐銀行於2026年第一季推出多項信用卡優惠活動，涵蓋居家3C、生活用品、海外旅遊與生鮮外送，協助卡友在忙碌的年節前夕，以更彈性、更有效率地消費與行程安排，更從容完成採購與出遊計畫，為新的一年做好準備。
證交稅首度單月破400億
台股蛇年封關日收高，財政部11日公布1月稅收，隨著1月上市櫃股票日均成交金額達9107億元，證交稅收首度突破400億元，達到439億元，站上新高位置，年增1.7倍，也是民國113年2月以來，近2年最高成長率。
財部：公股銀加強關懷中小企業 已完成逾25萬家
（中央社記者呂晏慈台北2026年02月12日電）為加強關懷中小企業，財政部督導各公股銀行自今年1月21日起，以親訪或電訪等多元方式主動關懷中小企業客戶；據統計，截至2月11日，優先關懷對象共2687家、自主關懷對象共25萬1382家，均已全數完成。財政部今天透過新聞稿表示，為協助中小微企業面臨國際局勢變化的挑戰與資金需求，透過公股銀行主動關懷，溫暖協助中小微企業解決困難，穩健經營及降低營運壓力，持續打造更友善的投資與營商環境。對於關懷對象，財政部說明，包括經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」、財政部因應美國對等關稅政策金融支持等申辦企業，3週內未核貸者列為優先關懷對象，以及對各公股銀行現有中小企業客戶辦理自主關懷。財政部表示，關懷內容包括了解客戶經營狀況、目前所需協助，並說明政府挺中小企業各項金融支持方案，協助企業完成兩項專案貸款申請；若有未符合條件者，則會提供其他適用貸款方案、轉介聯輔中心，或者提供寬緩協助等及時處理，以因應企業實需。財政部表示，針對部分企業反映建議延長相關利息補貼或政策性補助適用期間，或提高中小企業信用保證基金的保證成數或額度，已轉請經濟部通盤研議中。財政部說明，已
川普貿易協議誰賺誰虧？《經濟學人》：大國有籌碼，小國讓步多
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導《經濟學人》（TheEconomist）報導，美國總統川普已簽署5項互惠貿易協議及十多項框架協議，但目前尚無任何協議獲國會批准，...
春節出勤薪水怎麼算？連假第1天、初五月薪族加班費賺最多
農曆春節即將來臨，連續9天連假從2月14日周六一路放到22周日，這段時間若要加班薪水怎麼算？104人力銀行表示，企業老闆不能用紅包代替加班費，月薪族若要加班，2月14日連假第1天以及21日初五，加班能賺最多加班費。
開發資本領銜 水木開發基金最終輪募集關帳
中華開發資本與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」已於 2025 年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾新台幣 33 億元。投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。
賴清德稱兩岸互不隸屬 陸外交部怒轟「蚍蜉撼樹、注定失敗」
賴清德總統日前接受《法新社》專訪稱兩岸互不隸屬，大陸外交部今語氣強硬抨擊，該言論再次暴露賴清德頑固「台獨」分子的本質，「倚外謀獨、以武拒統是蚍蜉撼樹，注定失敗。」
歐盟批准一款中國電動車免稅 反補貼稅軟著陸首例
（中央社台北12日電）歐盟執委會公告，批准一款在中國生產的純電動汽車免徵進口反補貼稅，條件是設定最低價格和年度配額。這是歐中上月達成共識後，歐盟對中國電動車徵收反補貼稅「軟著陸」首例。中國商務部今天回應稱，「中歐汽車產業深度融合、互利共贏」 。
第二個2千萬出爐了！新竹女「工作15年挑尾數15」刮刮樂中大獎
台灣彩券公司12日公布，「2000萬超級紅包」第二個頭獎2000萬元已在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，因為姊姊工作15年，故選擇尾數15號的刮刮樂，一刮即幸運中獎。
國民紅包日！211萬股民領紅包樂歪 0050配息「0.36元變1元」今發放
台股迎來指標性的「國民紅包日」，最受投資人青睞的「國民ETF」元大台灣50（0050），公告此次除息每單位配發1.0元，趕在農曆年後的今（11）日發放配息。元大高股息（0056）每股配發0.866元，2檔重量級ETF同步定於1月22日除息，在今日發放股息。
題材飆股下車了？外資重刀猛敲「記憶體2指標廠」10.8萬張 燿華、台玻、聯合再生全遭出貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（02/09~02/11）終場加權指數上漲1,822.79點，漲幅5.74%，收在33,605.71點，再度改寫歷史新高。根據證交所盤後籌碼...
剛降評就認錯買回？封關日三大法人20.7億元狂砸「這檔」 外資、投信、自營商都掃瘋了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（11）日收盤33,605.71點，漲532.74點，漲幅1.61%，三大法人合計買超578.25億元，觀察今日三大法人買超個股...
沒時間去銀行換新鈔？百貨、超商ATM「24小時都能領」 名單一覽
【緯來新聞網】每到了農曆春節，就是換新鈔的時候。中央銀行宣布從今（9日）開始，一直到13日為止，全台
外資封關日押寶誰？十大名單一次看
[NOWnews今日新聞]台股封關日衝上收盤歷史新高，三大法人買超近575億元、其中外資買超逾523億元，外資重押名單也曝光，單日買最多的是擁低軌衛星題材的面板股友達，一口氣被外資掃進約12.39萬張...
台股封關價量背離？罕見行情年後能開紅盤嗎 阮慕驊點名一指標族群
台股蛇年封關前這一周表現可謂「猛打賞」，接連3天漲勢驚人，11日是農曆新年前台股最後交易日，終場收在33605點，創下史上新高；近日，不少投資人最熱門的話題就是要不要抱股過年。如今，台股展開史上第二長的11天休市，財經專家阮慕驊在臉書以「台股年假後必須補量」為題分析，長假前量縮可以接受，但開紅盤後就不能再一直「價量背離」。 阮慕驊今（12）日在貼文中盤點......
台灣1銀行祭新規！「2情況」恐凍結銷帳戶 小心存款歸零領不出
注意，銀行新制上路！合庫銀行公告，自2月2日起新增11條規則，包括帳戶餘額低於1000元、薪轉戶沒有發薪紀錄等，都可能會遭到強制銷戶或限制轉帳功能，小心有錢領不出來！
【蛇年封關】記憶體扛大旗！南亞科瘋漲8倍奪冠 台達電也入列 20檔上市飆股一表看
台股今（11）日迎金蛇年封關日，終場大漲532.74點，收在33605.71點，創下史上最佳收盤行情。《Yahoo股市》盤點蛇年上市飆股前20名，記憶體四雄南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）及力積電（6770）全數上榜，成為本波多頭行情最狂主角。其中，南亞科股價噴漲823%，等於股價翻了逾8倍，遙遙領先拿下飆股冠軍。台達電（2308）也以193%的漲幅，成為榜單中唯一入列的權值股。
第4家金控締新猷！元大金每股獲利0.48元 翻2.5倍
受惠股市迭創歷史新高，國內證券龍頭金控元大金控（2885）今（11）日公布1月自結稅後淨利64.43億元，EPS為0.48元，改寫同期史上最高紀錄，更是去年元月26.06億元的將近2.5倍之多，去年春節在元月，因此工作天數較也亦是原因之一。繼玉山金（2884）、國票金（2889）、永豐金（2890）之後，第四家元月改寫同期新高的金控。
電子五哥該抱股過年嗎？緯創獨守紅盤漲逾1% 分析師：優先選這3檔
台股今（11）日封關上漲逾200點至33,304.35點，再創歷史新高。不過，電子五哥走勢分歧，廣達（2382）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步走弱，僅緯創（3231）續守紅盤。投資人關注「是否適合抱股過年」，運達投顧分析師陳石輝指出，可關注英業達、和碩、緯創這三檔。