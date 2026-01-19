財部：凱基壽101億取陸保廠C基地地上權 權利金第3高

（中央社記者蘇思云台北19日電）財政部國產署表示，台北市陸軍保養廠C區基地設定地上權標案，今天開標結果標脫，權利金底價為新台幣66億8111萬餘元，由凱基人壽以權利金101億元得標，溢價率達51%，權利金金額創下歷年第3高；凱基人壽指出，將以打造複合多功能健康園區為目標。

財政部國有財產署今天晚間發布新聞稿，去年11月24日公告台北市信義區三興段二小段4428-5地號等4筆土地（原六張犁陸軍保養廠C區基地）設定地上權標案，開標結果出爐。

國產署指出，這次權利金底價為66億8111萬餘元，由凱基人壽以權利金101億元得標，地上權案存續期間70年，地租年息率3.5%，其中1%隨申報地價調整，2.5%不隨申報地價調整，地上權及地上建物可辦理一部分讓與。以2024年公告地價計算，年地租6184萬餘元，如順利簽約，契約期間將為政府創造遠超過145億元。

國產署表示，這次標的土地面積1.5918公頃（約4815.2坪），是台北市少有的大面積國有土地，三面臨路、形狀方整，鄰近台北醫學大學附設醫院與捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，成功吸引凱基人壽與華固建設投標，決標權利金101億元，順利標脫，這也是凱基人壽（原中國人壽）繼2013年標得台北學苑以來第2次得標。

凱基人壽指出，此案基地方正、地理位置非常優越，為市中心極具獨特性與稀有性乾淨素地，計畫以「大健康生態圈」概念，目標打造台北市中心最具指標性的複合多功能健康園區。

凱基人壽指出，此案符合長期穩健投資原則及投資報酬率。地上權年期長、地段精華，有助於強化資產配置穩定性，並兼顧保戶權益與企業永續發展目標。

外界關切底價是否太低，國產署官員受訪說明，歷年在市場競標機制下都會有溢價，投標者認為財務評估可達極大化，加上勢在必得心態，因此讓此案溢價率較亮眼。

根據財政部資料，此案權利金創下國有非公用土地招標設定地上權第3大案件，僅次於南山人壽2020年以312.76億元搶下世貿三館地上權案，以及凱基人壽（原中國人壽）2013年以141.68億元，拿下台北學苑地上權案。

國產署表示，公告招標設定地上權自2010年迄今共標脫215宗土地，標脫面積70.2公頃，2025年迄今已有3件壽險業投標地上權標的；地上權人興建產品類型除住宅外，尚有企業總部、旅館、商場及醫療院所等多元產業使用，未來將持續篩選優質標的列標，今年第1批標的預計在2月2日公告招標。（編輯：林家嫻）1150119