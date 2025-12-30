財部：前11月反傾銷稅5.5億元 陶瓷面磚占最多

（中央社記者呂晏慈台北30日電）為維護國內產業，台灣現行課徵反傾銷稅共12類產品；根據財政部關務署統計，今年前11月徵收反傾銷稅合計約新台幣5.5億元，其中又以陶瓷面磚、碳鋼鋼板、越南卜特蘭水泥及其熟料課徵金額為大宗。

關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會中表示，為因應部分低價進口產品傾銷致損害國內產業，台灣採取反傾銷措施，以消除不公平競爭並提供產業合理經營環境。目前課徵反傾銷稅的產品共12項，包括毛巾、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔、陶瓷面磚、浮式平板玻璃、平面印刷用版材、麥芽釀造啤酒及特定熱軋扁軋鋼品。

據統計，114年1月至11月徵收反傾銷稅共5.5億餘元；其中，課徵金額前3名分別是陶瓷面磚、碳鋼鋼板、越南卜特蘭水泥及其熟料，合計共約3.27億元。

蘇淑貞指出，財政部114年12月15日公告對自韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品產品進行反傾銷調查，正由經濟部進行產業損害調查，財政部將於接獲經濟部通知調查結果隔天起70天內，完成傾銷調查初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。

蘇淑貞表示，為防止調查期間進口商大量進口涉案貨物，導致破壞反傾銷措施的救濟效果，申請人也申請對開始臨時課徵反傾銷稅前90日內進口貨物回溯課徵反傾銷稅，因此，期間進口的涉案貨物若符合平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第42條規定，將須課徵反傾銷稅。（編輯：林淑媛）1141230