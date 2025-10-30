財部：前9月DRAM進出口倍增 規模值創同期新高

（中央社記者呂晏慈台北30日電）受惠人工智慧（AI）等新興科技應用浪潮延續，財政部統計顯示，今年前9月台灣動態隨機存取記憶體（DRAM）出口金額達115億美元、年增99%，電腦零附件出口239億美元，年增1.3倍，雙創新高。

財政部統計處今天發布財政統計通報指出，隨著AI技術與應用擴展，全球資料中心建設與升級加速，對記憶體及相關儲存裝置需求日益增加，加以國際3大記憶體原廠優先將產能配置於高階AI伺服器所需的高頻寬記憶體（HBM）與DDR5產品，導致中低階DRAM及模組供應逐漸緊俏，進一步推升市場價格與交易熱度。

根據財政部統計處統計，今年前9月台灣DRAM、含記憶體模組在內的電腦零附件出口金額雙創新猷，惟固態非揮發性儲存裝置（含SSD）、電腦其他儲存單元（含HDD）出口分別年減0.3%、10.6%；而在AI晶片製程所需的HBM輸入劇增下，DRAM進口達324億美元，為歷年同期新高，年增率100.3%。

外銷市場方面，財政部統計處表示，以往台灣DRAM外銷市場高度集中於陸港，2019年以來快速轉向東協，漸呈並駕齊驅，不過，近來部分陸廠將生產重心轉攻AI高階晶片需用的元件，今年前9月台灣對陸港出口轉增3.4倍，出口占比回升至57.7%。

財政部統計處說明，進口DRAM方面，由於近年向南韓大量採購HBM，台灣自南韓進口金額倍增，前9月占比高達73.5%。

財政部統計處表示，固態非揮發性儲存裝置銷往陸港約占4成，但年減2成，對美、日、歐則年增1至2成；電腦零附件及儲存單元皆以銷往美國為主，占比分別為51.6%及32.1%，其中電腦的零附件對美國及東協各增1.6倍、4倍，均與AI商機及產業鏈移轉有關。（編輯：張均懋）1141030