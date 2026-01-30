財部：去年底長照服務家數破千 較106年增7.8倍

（中央社記者呂晏慈台北30日電）台灣邁入超高齡社會，財政部最新統計顯示，辦理營業稅登記的長照服務機構家數與日俱增，去年11月底達1102家，較106年成長7.8倍；另因市場競爭等因素，113年平均每家營業額新台幣583萬元，僅是106年水準值的1/4。

財政部統計處本週公布財政統計通報，調查台灣長照服務相關行業家數及營業額變化。

統計處指出，近年台灣人口快速老化，107年邁入高齡社會，114年進入超高齡社會，辦理營業稅登記的各類型提供長照服務機構家數也連年快速成長，113年底合計家數818家，直到114年11月底已逾千家，較106年成長7.8倍。

其中，114年11月整體長照服務機構家數達1102家，居住式為162家，居家式為746家，社區式為194家。統計處說明，由於多數長者偏好在家中養老，因此以居家式服務占總家數的68%最高。

營業額方面，統計處觀察，家數成長同時也帶來市場競爭，或因新加入者較多屬於小型規模，使平均每家營業額多呈下降趨勢，113年每家營業額583萬元，較112年略升14萬元，但僅相當於106年水準值的1/4。

比較各縣市差異，統計處說明，非都市地區因青壯年人口流失，家庭照顧人力出現斷層，加上區內設有具規模的長照機構提供服務，使得居住式服務平均每家營業額前5名均為六都以外縣市，以彰化縣逾1億元最多，花蓮縣4933萬元次之。

統計處說明，居家式服務則以基隆市1567萬元最多，主因為家數較少，易受大型長照機構拉升平均值，其餘縣市均不及千萬元；社區式服務則有台北市、新竹市、台中市等高於全國平均，應與接送方便性或家庭接受度較高等因素有關。（編輯：楊凱翔）1150130