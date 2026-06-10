財部：推動國庫支付電子化 去年占比達99.01%

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（中央社記者呂晏慈台北10日電）財政部國庫署近年積極推動國庫支付電子化作業，根據統計，去年撥付庫款新台幣4兆9597億元、受款人216萬筆，國庫支付電子化作業及受款人採存帳跨行通匯領取庫款比率達99.01%、98.96%，分別較105年增加3.8個百分點、1.99個百分點。

財政部國庫署副署長林秀燕今天在例行記者會表示，為簡化跨機關作業流程，提升國庫支付效能，國庫署推動大額支出存入受款人指定帳戶及18項稅費e化代繳服務，並宣導各機關及受款商民採存帳方式支領庫款等措施，提高國庫支付電子化作業及存帳跨行通匯比率，節省國庫支票簽發相關成本，落實無紙化政策。

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國庫署統計，近年國庫支付電子化作業、受款人採存帳跨行通匯領取庫款比率提升，以114年為例，總憑單量123.44萬件中，僅1.22萬件屬於書面憑單，電子支付文件為122.22萬件，占比99.01%；另存帳跨行通匯共213.61萬張，國庫支票為2.24萬張，存帳跨行通匯比率達98.96%。

今年度數據方面，國庫署說明，截至5月底，配合中央政府770個機關辦理國庫支付作業，撥付庫款1兆8058億元、受款人70萬餘筆，國庫支付電子化作業及受款人採存帳跨行通匯領取庫款比率，分別為98.99%及98.86%。

林秀燕表示，國庫署於庫款撥付後，提供受款商民網站查詢、電子郵件、傳真及匯款附言欄等多元電子化對帳管道，優化服務品質。

林秀燕補充，為撙節政府經費支出，提供安全、便捷、優質國庫支付環境，近年建置各機關退撫儲金按日彙總e化代繳、員工薪津及退休人員月退休金等付款憑單未依限送達與特別預算跨年度建檔e化控管機制，未來將持續創新加值國庫支付服務，簡化跨機關作業程序，提升政府財務效能。（編輯：楊凱翔）1150610