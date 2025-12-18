財部：新青安續辦檢討研議中 沒有3支柱維持不變狀況

（中央社記者呂晏慈台北18日電）新青安貸款政策將於明年7月底到期，財政部今天表示，包括貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等條件均須通盤研議，並無報載所稱「3大支柱」維持不變的狀況。

媒體報導引述不具名公股銀主管說法表示，「新青安2.0」將有3大支柱不變，包括貸款年限最長40年、寬限期最長5年、額度上限新台幣1000萬元，預計都不會改變。

財政部今天透過新聞稿表示，近期各界高度關注新青安貸款至明年7月31日屆期的續辦檢討情形，行政院長卓榮泰已指示設定更周延條件及監管方式，就青年居住正義給予不同考量。

財政部表示，正依指示整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等面向，與相關部會共同研議，滾動檢討政策方向，以協助房市及金融穩健發展。

財政部說明，新青安貸款續辦檢討作業尚在進行中，對於貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等條件均須通盤研議，並無媒體報導所稱新青安2.0及「3大支柱」維持不變等狀況，媒體報導內容非財政部立場。

此外，對於有媒體報導以「財政部長認了央行打太兇」為標題，財政部澄清，這並非財政部長莊翠雲發言內容，只是引述網友對中央銀行政策及房市現況的意見。

財政部說明，持續督導公股銀行辦理不動產及房貸相關業務，強化建築貸款管控措施，避免資金流供建商囤地、養地，並持續督導公股銀行妥善調配資金，優先承辦「首購」、「自住」、「已承諾」的房貸，確保銀行信用資源用於民眾購屋自住，落實支持無自有住宅者安心成家，以利整體房市穩健發展，穩定金融市場秩序。（編輯：潘羿菁）1141218