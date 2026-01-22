財部：死亡前2年贈與財產 只能對受贈人課稅

財政部今預告修正「遺贈稅法」，解決擬制遺產課稅爭議。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為符合憲法法庭判決意旨，並避免繼承人利用拋棄繼承規避遺產稅，財政部今預告修正「遺贈稅法」，增訂被繼承人死亡前2年內贈與配偶及民法規定特定親屬的財產，按受贈財產占遺產總額比例計算遺產稅額，並以各受贈人為納稅義務人，不得向非受贈人課稅；換言人，死亡前2年贈與的財產，只能向受贈人課徵遺產稅，不能向其他繼承人課稅。

陳姓男子死亡前2年贈與配偶高額股票，根據「遺贈稅法」規定，須併入遺產總額課稅(擬制遺產)，但其妻子與子女均拋棄繼承，讓非婚生女兒獨自負擔巨額遺產稅；憲法法庭2024年10月28日判決部分違憲，須於2年內修法。財政部今預告「遺贈稅法」修正草案，預告期至2月23日止。

財政部說明，此次修正遺產稅納稅義務人範圍，刪除遺囑執行人為遺產稅納稅義務人，明定遺產稅納稅義務人依序為繼承人及受遺贈人、遺產管理人，並以被繼承人遺產為限負繳納義務；同時增訂被繼承人死亡前2年內贈與配偶、依民法規定的各順序繼承人(如子女、孫子女、兄弟姊妹)及其配偶的財產，即「特定親屬受贈財產」，依規定併入被繼承人遺產總額課稅者，按各受贈財產占遺產總額比例計算的遺產稅額，以各受贈人為納稅義務人，並以受贈財產為限負繳納義務的規定。

官員說明，所謂「以受贈財產為限負繳納義務」，即執行時只能針對受贈財產；若該財產如已移轉或滅失，按被繼承人死亡時的時價負清償責任。換言之，受贈財產的遺產稅額既以各受贈人為納稅義務 人，則不論受贈人是否拋棄繼承、喪失繼承權或非屬法定繼承人，稽徵機關均應對其發單課徵。

舉例而言，遺產總額5000萬元(含被繼承人死亡前2年內贈與配偶財產1000萬元)，遺產稅額200萬元，則配偶受贈財產的遺產稅額為40萬元〔200萬×(1000萬÷5000萬)〕，這部分應向被繼承人配偶發單課徵，不得向其他繼承人課稅。

