財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億

（中央社記者呂晏慈台北28日電）政府推動兆元投資國家發展方案，希望擴增民間參與公共建設規模，財政部長莊翠雲今天表示，截至今年10月底簽約金額已達新台幣2246億元，後續將以社宅、長照及文教設施為主軸，為促參案源注入更多可能。

第23屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮今天登場，莊翠雲致詞表示，本屆金擘獎經過近半年嚴謹評選，共有12件促參案件嶄露頭角，包括政府團隊獎3件、民間團隊獎7件、公益獎及雙語標竿獎各1件。

莊翠雲指出，得獎案件類型囊括環境污染防治設施、交通、科技、運動、文教及觀光等，在設計、施工及營運品質都相當傑出；財部也安排交通部高公局、昇恒昌公司分享國道3號清水服務區及桃園機場第二航廈管制區內免稅店ROT案的辦理過程，盼借重其成功模式推動創新促參。

莊翠雲表示，自兆元投資國家發展方案啟動以來，藉由跨部會協調與資源整合，引導資金投入國家建設，截至今年10月底簽約金額已達2246億元，成果豐碩。

莊翠雲說明，為擴大吸引民間資金投入公共建設，財政部推動創新促參推進機制，輔導相關部會開拓潛在的重點案源，協助評估複合開發的可行性，也透過推動促參示範案例，例如以社宅、長照及文教設施為主軸，希望能將成熟經驗模組化並加以推廣，為促參案源注入更多可能。

莊翠雲表示，期盼金擘獎的榮耀能激勵更多企業投入促參，讓民間能量與政府資源攜手，打造兼具經濟效益與社會價值的公共建設。

民進黨立委鍾佳濱也說，台灣壽險業資金量能逾33兆元，其中多數都投資海外債券等金融商品，但若這筆資金能夠投入台灣公共建設，將成為國家建設的重要支柱，進而帶動的民間消費，也能為國民資產創造收益。（編輯：潘羿菁）1141128