財部：確保公地放領維持農用 絕無助長摧毀農地

（中央社記者呂晏慈台北17日電）總統賴清德日前宣示重啟公地放領政策，國產署今天強調，配合500坪以上國有土地不出售政策，光電業者無法以讓售方式取得大面積國有土地，將確保放領的農地能繼續維持農用，讓長期耕耘的農民依法取得承租農地的所有權，絕無助長摧毀農地。

媒體CTWANT今天以「光電業者誇海口可搞定國產署 地方批公地放領巧門加速毀農」為題刊載報導，引述不具名農友質疑有光電業者展開遊說，喊出只要放棄承租權，就能拿到每分地新台幣30萬元的補償金，以便以鄰地主身分合法承購入放領的農地。

國產署透過新聞稿澄清，放領國有土地必須是在民國65年9月24日以前已承租迄今，並符合國有耕地放領實施辦法、國有邊際養殖用地放領實施辦法相關規定；放領面積以申請承領人原租約面積為準，且承領的農民在繳清地價取得土地所有權後5年內，除因政府公共需要辦理徵收等情形外，不得變更為其他用途使用。

國產署表示，內政部12月14日已說明，目前國土計畫法、農業發展條例、非都市土地使用管制規則等相關規定，對於農地農用及其變更使用程序，也都訂有嚴謹的管制規定，必須符合規定者才能申請變更使用，以確保農業永續發展。

國產署表示，倘若出租機關接獲檢舉承租人違法使用，經查明屬實，將依相關規定及租約約定處理，此外，為強化租約管理，已建立國有出（放）租耕地等農業用地租約管理及查核作業，每年抽查及委外巡管，也運用科技監測工具輔助租約管理。

至於光電業者向國產署申請提供開發國有土地設置太陽光電設施，國產署表示，若涉及已出租的國有土地，各分署均以雙掛號函詢承租人是否支持光電開發案，並將調查結果及相關資訊提供經濟部能源署評估；若承租人未明確表達支持或經濟部能源署評估不宜設置，該筆土地不同意提供申請開發。

國產署表示，配合行政院500坪以上國有土地不出售政策，光電業者無法以讓售方式取得大面積國有土地，絕無報導所稱承租人放棄承領資格，光電廠商得以毗鄰地主身分購入放領農地等狀況。

國產署表示，重啟公地放領政策的目的，主要是落實憲法扶植自耕農政策，讓長期耕耘的農民可依法取得承租農地的所有權。公地放領主管機關為內政部，將遵照內政部制定的規範與配套措施，確保放領的農地能繼續維持農用，兼顧農業的永續發展。（編輯：楊凱翔）1141217