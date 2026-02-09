財部：第1季出口延續高速成長 估前2月年增上看48%

（中央社記者呂晏慈台北9日電）1月出口開紅盤，財政部今天表示，儘管春節假期導致2月工作天數減少，出口年增率仍將維持20%至27%水準，1、2月出口年增率上看48%；今年第1季出口可望延續去年第2季以來的高速成長，預估正成長超過3成沒有問題。

財政部今天公布1月海關進出口貿易初步統計，1月出口金額657.7億美元、年增69.9%；進口金額468.7億美元，年增63.6%。

展望2月，財政部統計處長蔡美娜表示，受今年農曆春節假期影響，2月工作天數較去年減少6天左右，但即使如此，因1月基準很高，依照季節性走勢推估，預估2月出口值金額介於496億美元至525億美元，為歷年同月最高水準，年增率介於20%至27%。

她進一步指出，預估今年1、2月合併出口年增率介於44%至48%，因此，行政院主計總處先前預測第1季出口年增率16.5%，應有相當大的上修空間，但實際數字仍以本週五公布為主。

蔡美娜分析，去年以來台灣出口展現強大底氣，最主要還是AI商機，但AI商機也被認為「有夢最美，希望相隨」，在擴張發展的同時，泡沫化疑慮如影隨形，不過，根據台積電在法說會上傳遞的訊息，包括消費者、企業、主權AI採用AI模型比例日益增加，因此認為客戶端的需求是真的，整個AI發展非常正向、沒有泡沫化的跡象。

她表示，台灣在半導體產業本來就具備優勢及競爭力，台積電也看好今年全年美元營收成長近3成。另國際機構也普遍預期今年全球經濟溫和成長，最近台美關稅塵埃落定，亦有助於消弭觀望氣氛，對出口有加分作用。

蔡美娜說，整體而言，今年出口前景依然看好，第1季出口仍可望延續去年第2季以來的高速成長格局，「應該超過3成是沒問題」。

至於全年外銷表現，蔡美娜補充，由於AI帶來的商機更迭速度快，與以往個人電腦（PC）、商用筆電（NB）、手機每3、5年才換代的節奏完全不同，可能呈現「淡季不淡」。（編輯：黃國倫）1150209