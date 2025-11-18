財部：虛報貨物進口 先補繳或同意抵繳可減罰

（中央社記者呂晏慈台北18日電）適逢年底物流繁忙期，財政部關務署今天表示，現行若虛報進口貨物的受處分人於裁罰處分核定前，已補繳稅款或同意以足額保證金抵繳，可減輕裁罰倍數，且不影響後續提起訴願及行政訴訟的權益。

財政部關務署今天舉行例行記者會，關務署副署長趙台安說明，有些廠商會誤解，在裁罰處分核定前補繳或同意抵繳稅款，可能會不利後續提起救濟，但實際上，受處分人申請復查的權利，不會因為適用裁倍表減罰規定而喪失，也不影響後續提起訴願及行政訴訟的權益，呼籲可多加利用以減輕財務負擔。

根據現行規定，關務署對於虛報進口貨物名稱、數量 、重量、品質、價值、規格，及繳驗偽造、變造或不實的發票或憑證等違法行為，規定若受處分人於裁罰處分核定前，已補繳稅款或同意以足額保證金抵繳，可減輕裁罰倍數0.5倍；而若貨物於放行前申請退運出口經海關核准，或以書面聲明放棄，亦可適用減輕裁罰倍數。

關務署統計，2023年至2025年10月間，約有近6成案件適用減輕裁罰倍數的規定，其中逾8成案件符合「於裁罰處分核定前同意以足額保證金抵繳」的要件。

舉例來說，關務署解釋，若甲廠商因虛報進口貨物價值，逃漏進口稅款新台幣1000萬元，依緝私案件裁罰金額或倍數參考表，應處所漏進口稅額3倍的罰鍰3000萬元，但甲廠商於裁罰處分核定前，已補繳逃漏稅款或同意以足額保證金抵繳，依法可處所漏進口稅額2.5倍的罰鍰2500萬元。

此外，面對雙11物流高峰期到來，快遞貨物進口新制已於11月15日上路，不論海運或空運快遞貨物，簡易申報時均應申報電商平台、境外私人集運商等資訊。趙台安表示，目前執行情形順暢，將蒐集相關資料以提升未來海關分析及查緝效能。（編輯：潘羿菁）1141118