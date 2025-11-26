財部：記帳業者個資行政檢查 高雄抽查比率15%最高

（中央社記者呂晏慈台北26日電）財政部近年推動記帳業者個人資料檔案安全維護管理行政檢查計畫，今天宣布已授權各地區國稅局辦理114年度檢查作業，全台共8686家，整體檢查比率8%，其中，高雄國稅局因轄區內家數較少，抽查比率達15%最高。

財政部賦稅署副署長李志忠今天於例行記者會表示，為落實記帳士、記帳、報稅代理人等記帳業者對個資檔案的安全維護與管理，防止個資被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，已授權各地區國稅局完成相關檢查作業，記帳業者法規遵循情形良好。

根據財政部統計，台北國稅局轄區內共1487家、檢查比率10%；高雄國稅局轄區內共907家、檢查比率15%；北區國稅局轄區內共3061家、檢查比率5%；中區國稅局轄區內共2175家、檢查比率7%；南區國稅局轄區內共1056家、檢查比率10%。

李志忠表示，自2023年起授權各地區國稅局按轄內記帳業者家數一定比率實施行政檢查，為持續強化個人資料安全管理，籲請記帳業者應定期檢視及更新「個人資料檔案安全維護計畫」，並落實相關資訊安全措施，例如：定期更換電腦設備密碼、執行資料備份及權限管理等，以有效防範個人資料外洩風險，保障民眾權益。

李志忠提醒，依個人資料保護法規定，記帳業者若未採行適當安全措施，防止個人資料遭竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，或未訂定個人資料檔案安全維護計畫，以及業務終止後個人資料處理方法，將依規定處罰，並令其限期改正，如屆期仍未改正者，將按次加重處罰。（編輯：翟思嘉）1141126