財部：車房市買氣差影響 今年稅收短徵至少300億

去（2024）年因全國稅收超徵5283億，立院三讀通過全民普發現金1萬元，不過超徵的「小確幸」將在今年終結了嗎？

根據財政部公布，今年前11個月全國賦稅收入實徵3兆5813億元，占全年預算數94.2%，仍有2206億元的差距，今年可能由超徵變成短徵。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，「貨物稅年減9.9%以車輛類減少最多，主要還是受到美國對等關稅等變數影響，土增稅年減24.1%，主要都是受到了房地交易量以及大額稅款案減少所影響。」

觀察近年全國稅收狀況，109年短徵223億元，隔年110年開始超徵4327億元，而且是連續4年超徵，統計下來平均每年超徵超過4000億，今年則預估可能短徵300億到500億，這恐怕也是5年來首度短徵。

進一步分析前11個月的稅收狀況，以營所稅和綜所稅的稅收最多，皆年增超過200億，不過在貨物稅和土增稅則年減超過100億。

統計目前實徵淨額已經達到全年預算數的稅別，包括遺產稅、贈與稅和印花稅等7個稅別。

政治大學財政學系教授陳國樑認為，「好不容易我們有短徵了，因為代表說我們在稅收的估計上其實慢慢慢慢的走向正軌，然後我們看到今年短徵的數字，它也其實只有1%左右，所以在估計上面如果以後能夠維持這種在1%以內，不管或是超徵或是短徵的話，我覺得都是很好的稅收預估結果。」

學者指出，雖然今年可能出現稅收短徵，但從國債數字來看，並沒有因為短徵導致政府必須借錢。另外，如果稅收數字呈現持續超徵或持續短徵，代表稅收估計方法不夠精準，得特別留意。

