財部：配合連續假期 營業稅申報期延至春節後

（中央社記者呂晏慈台北7日電）配合農曆春節假期，財政部今天表示，原本115年1月份營業稅應在2月15日前完成申報，考量適逢連續假期，申報期限將展延至2月23日，另外網路系統受理申報截止日也將配合順延至2月25日。

財政部賦稅署副署長李志忠說明，按月申報營業稅的營業人，依規定申報115年1月份銷售額、應納或溢付營業稅額的截止日原為2月15日，不過考量適逢農曆春節連續假期，將依行政程序法規定展延至2月23日。

廣告 廣告

李志忠表示，考量本次農曆春節期間較長，營業稅網際網路申報繳稅系統受理申報截止日配合順延至2月25日為止，同時為方便營業人申報，該系統於新春期間仍照常提供服務，營業人可上傳申報資料，亦可線上繳納營業稅款。

財政部提醒，營業人若未於2月23日前申報並繳納營業稅額，將視為逾期申報及繳納案件，依法自2月26日起依照應納稅額加徵滯報金或怠報金，並自2月27日起依照滯納稅額加徵滯納金或利息。（編輯：林淑媛）1150107