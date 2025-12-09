財部：長照扣除額增至18萬元 估35萬戶受益

（中央社記者呂晏慈台北9日電）立法院會今天三讀通過修法，將長照特別扣除額提高至新台幣18萬元。財政部表示，預估有35萬戶受益，增加可支配所得約10億元。

為減輕長照家庭經濟負擔，立法院會今天三讀修正通過所得稅法第17條條文，將長照扣除額由現行的12萬元提高至18萬元，並自今年1月1日起實施，明年5月申報綜合所得稅時即可適用。

財政部透過新聞稿表示，2019年起所得稅法增訂長照特別扣除額規定，個人符合衛生福利部公告「須長期照顧的身心失能者」，每人每年定額扣除12萬元，並訂定排富規定，當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上、股利依照28%稅率分開計稅，或基本所得額超過750萬元者不適用，可使政府資源有效運用。

財政部表示，由於台灣老年人口快速成長，自今年起邁入超高齡社會，為進一步減輕扶養身心失能者家庭經濟負擔，經立法院朝野黨團協商獲致共識，自今年1月1日起，每人每年長照特別扣除額由現行12萬元提高至18萬元，並維持排富規定，預估有35萬戶受益，增加可支配所得約10億元。

財政部表示，本次修正提高長照扣除額度，民眾於明年5月申報今年度綜合所得稅時適用，另將配合修訂相關申報書表及說明，並責成各地區國稅局積極規劃後續稽徵作業及加強宣導，以利各界充分瞭解。（編輯：張良知）1141209