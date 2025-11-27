財部：院版財劃法分配更合理公平 盼立法院重新審視

（中央社記者呂晏慈台北27日電）行政院日前提出院版財劃法修正草案，送交立法院審議。財政部今天表示，該草案兼顧中央與地方施政需求，落實調劑地方財政盈虛及均衡區域發展目的，有助國民生活品質更均衡、垂直分配更合理、水平分配更公平，期待立法院重新審視法案內容。

立法院去年底修正財政收支劃分法釋出中央財源後，藍白聯手14日再度三讀修法，保障各縣市計畫型補助款不受中央調整，然而根據行政院主計總處推算，此舉將使115年度舉債數再增加新台幣2646億元、超過法定上限，因此行政院會27日通過覆議案，將呈請總統核可並移請立法院覆議。

同時，行政院20日提出院版財劃法修正草案，盼解決現行條文中央財政被削減、分配不平均等問題，不過，立法院程序委員會25日討論28日院會議程時，遭藍白以人數優勢封殺，無法於週五院會列案付委。

財政部國庫署署長陳柏誠指出，現行財劃法因法條公式錯誤，導致尚有新台幣345億元的統籌分配稅款無法分配，另因未併同檢討事權、分配公式偏重人口及營業額等指標，不僅影響中央施政的穩定性，也無法均衡區域發展。

為了解決這些問題，陳柏誠表示，中央先前曾6度與地方政府會商，展現誠意，盼藉此縮小歧見、凝聚修法共識，最終提出的院版財劃法修正草案，把最早逾80項指標收斂為10項，同時納入「優先彌補基本財政收支差額」機制，更能夠保障地方政府能夠拿到錢、做該做的事。

陳柏誠解釋，未來分配統籌稅款時，將100%優先彌補基本財政收支差額，滿足各縣市基本財政需要額，包括人事費、社會福利支出、公共建設維護與修建、各級學校及公共場館維護、基層公衛社福等，再讓各縣市達到75%財源保障，接著透過10項水平分配指標分配餘數。

陳柏誠說明，10項水平分配指標涵蓋財政努力、基本建設2面向，項目內還會因應結構因素做調整，例如對於65歲以上、14歲以下人口加乘1.2倍，並以平均每戶可支配所得作為「逆分配」指標，增加比較窮的縣市獲配統籌稅款金額，而不僅限於「人口多就多分」、「比人頭」的狀況。

至於垂直分配方面，陳柏誠說，此次也修正了統籌稅款的財源，舉例來說，相較去年修法前，所得稅由10%調高至11%、營業稅由40%調高至85%，貨物稅方面考慮未來綠色稅制改革，會增加地方政府財源不穩定性，將不再納入統籌，改由菸酒稅取代。

陳柏誠強調，院版財劃法修正草案相較現行條文及14日再修正版，共有5大優點，首先，整體中央挹注地方規模將創新高，保證統籌稅款、一般性補助款、計劃型補助款合計數不低於114年；其次，統籌稅款規模擴大，以115年情形設算將達8213億元，較前年度增加3537億元。

陳柏誠表示，第3，優先彌補基本財政差額可確保各縣市財政立足點平等；第4，水平分配指標更公平，兼顧城鄉特色與區域均衡發展，並滿足直轄市、農業及工業縣市需求；第5，地方財源增加同時，也兼顧中央財政穩健，仍可透過計劃型補助款支持地方軌道等重大公共建設。（編輯：潘羿菁）1141127