財部：非營利幼兒園使用公有房地 免徵房屋稅及地價稅

財政部核釋，公共化教保及托育服務機構使用的公有房地，免徵房屋稅及地價稅。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今(30日)發布解釋令，政府機關委託非營利性質法人辦理公共化教保及托育服務機構使用的公有房地，自2026年起免徵房地稅。所稱「公共化教保服務機構」，指依「幼照法」第9條規定辦理的「非營利幼兒園」及第10條規定辦理的「職場互助教保服務中心」；所稱「公共化托育服務機構」，指依「兒少法」第75條規定辦理的「公設民營托嬰中心」及依衛福部核定「推動社區公共托育家園實施計畫」辦理的「社區公共托育家園」。

廣告 廣告

財政部說明，為推動幼托整合機制，於2011年制定「幼照法」，配合上述機制及教育部以「改制後之幼兒園」(包含非營利幼兒園)為教育部門主管的教育機構，屬學前教育階段，視同學校管理之意見，於2013年及2014年發布解釋令，核釋公立幼兒園及各級地方政府委託辦理的非營利幼兒園，供園舍、辦公或員工宿舍使用的公有房地免徵房地稅。

財政部表示，因應少子女化衝擊，行政院今年9月核定「我國少子女化對策計畫2.0」，現行各級政府應配合推動擴大公共化教保及托育服務機構量能，且教育部已修正「幼照法」，增列中央政府機關也可為非營利幼兒園的委託主體。因此，財政部核釋，政府機關委託非營利性質法人辦理公共化教保及托育服務機構使用的公有房地，免徵房地稅，即中央政府委託辦理也納入適用，以營造友善育兒環境，滿足育兒家庭的幼兒教育照顧及嬰兒托育需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

最後1週！7-8月統一發票6張大獎未領 開出商店看這裡

恐毀掉你2026的財富夢！專家勸「立即停止購買」這5樣東西

統一接手家樂福接連關店 董座羅智先自曝關店後有趣的發現

日本觀光客冬天更愛來台灣！日媒調查曝「2大理由」成海外旅遊首選

