財部：10月對美出口年增1.4倍 穩居第一大市場

（中央社記者呂晏慈台北7日電）財政部今天表示，10月對美出口猛爆式成長，出口金額達211.4億美元，年增1.4倍，美國占總出口比重增至34.2%，超出對中國大陸與香港占比11個百分點之多，穩居第一大市場。

財政部今天公布10月出口618億美元，創歷年單月新高，年增49.7%，連續24個月正成長，亦為近15年半以來最大增幅；出口與進口互抵後，10月出超225.8億美元，為歷年單月新高，累計前10月出超1218.2億美元。

觀察主要出口國家地區表現，財政部統計處長蔡美娜指出，10月對主要市場出口齊揚，對美出口值211.4億美元，年增1.4倍，雙創單月新高，主因為受惠顯示卡新品出貨大爆發帶動，美國占總出口比重增至34.2%，為1990年8月以來單月最高，相較陸港占比23.2%，超出11個百分點之多。

對於其他主要國家及地區出口狀況，蔡美娜表示，10月對東協出口107.4億美元，對歐洲出口40.7億美元，均為歷年單月第二高，顯示東協逐漸成為全球新的生產重鎮，此外，銷往愛爾蘭及芬蘭的資通與視聽產品暴增，推測可能與歐洲地區積極佈建AI雲端基礎設施有關。

蔡美娜表示，10月對日本出口24.5億美元，年增19.8%；對陸港出口143.2億美元，年增收斂至3.2%，占總出口比重下滑至23.2%，為近25年以來新低點。

蔡美娜補充，前10月對陸港出口占比為27%，為近24年來同期最低點，同時對美出口占比為29.5%，穩居第一大市場，也為近35年來同期最高值。（編輯：楊凱翔）1141107