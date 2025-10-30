財部：11/15起快遞貨物進口應申報電商平台與集運商

（中央社記者呂晏慈台北30日電）為防堵非洲豬瘟，財政部今天宣布自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

行政院長卓榮泰今天於行政院會指示，第2階段強化措施包含分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等。中央、地方並肩作戰，全力達成區塊清零的戰略目標，同時協助台中市政府疫調執行。

財政部今天也宣布，海關為將境外電商納入海關風險管理評估，預定自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

財政部官員說明，目前海關正在進行系統修正，未來快遞貨物進口簡易申報單將會新增欄目，業者必須填載貨物是從哪個電商平台下單、經由哪個集運商等資訊，否則將不收單，即無法完成報關程序。

面對雙11網路購物緝獲高峰期即將到來，財政部官員指出，原則上新規定不溯及既往，但若民眾在11月11日當天下單，再經出貨、集運等程序，可能會在11月15日之後報關；另對於可能出現「假申報」等狀況，海關也會進行事後查核。

財政部官員說明，新規上路後，海關將掌握各電商平台、官方或私人集運緝獲相關數據統計資料，有助於未來進行分析，例如了解哪些私人集運商法遵成熟度較差，以進行風險控管。（編輯：潘羿菁）1141030