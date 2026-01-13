財部：114年個人房地合一稅收年減26.8% 105年來首見

（中央社記者呂晏慈台北13日電）受央行房市管制政策影響，114年房市交易清淡，財政部今天公布最新稅收統計，114年全年房地相關稅目均呈年減，其中個人房地合一稅實徵淨額新台幣524億元，年減26.8%，為105年房地合一稅開徵以來首見下滑。

財政部今天公布114年12月全國賦稅收入初步統計，實徵淨額1702億元，年減10.7%；全年實徵3兆7515億元，年減0.3%。

談及房地交易相關稅收，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，12月房地相關稅目續呈雙位數負成長，土地增值稅實徵淨額59億元、年減16.6%；契稅實徵淨額16億元、年減9.7%；個人房地合一稅實徵淨額50億元、年減49.3%，主因部分稅款尚未入帳。

劉訓蓉指出，通常年底是傳統購屋旺季，加上中央銀行12月宣布115年起銀行不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，以及新建案完工趕年底前過戶等因素影響，12月房地相關稅目年減幅大多較11月改善，月增呈現雙位數正成長，增幅落在13.1%至19.5%之間。

至於全年表現，劉訓蓉說明，114年土地增值稅實徵淨額683億元，為99年以來新低，年減幅23.5%，多數縣市均呈年減，其中又以新北市、台北市、台中市減少較多。

劉訓蓉表示，114年契稅實徵淨額160億元、年減17.1%，多數縣市同樣呈年減，以新北市、高雄市、台南市減少較多。114年個人房地合一稅實徵淨額524億元、年減26.8%，為實施房地合一稅以來首見下滑，以台中市、高雄市、桃園市減少較多，六都唯一增加的是新北市。（編輯：翟思嘉）1150113