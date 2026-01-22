財部：114年消費品進口494億美元 創新高

（中央社記者呂晏慈台北22日電）財政部今天表示，114年台灣消費品進口值達493.6億美元，刷新歷年最高紀錄，其中占比最高的資電產品進口值達115.4億美元亦創新高，主要受惠人工智慧（AI）技術應用，加速相關數位產品周邊設備升級需求，尤其固態非揮發性儲存裝置進口值較106年激增2.8倍。

財政部統計處今天發布最新財政統計通報，公布近年消費品進口概況。

統計處說明，消費品約占台灣進口1成，107年以來在不同因素作用下，金額大抵逐年擴增，114年達493.6億美元，突破111年482.1億美元紀錄創新高，與106年數據相比，8年來增加44.6%。

其中，統計結果顯示，資電產品進口值達115.4億美元新高，較106年增加54.8%，主要因AI技術應用加速相關數位產品周邊設備升級需求，帶動固態非揮發性儲存裝置進口激增2.8倍，筆電及手機亦穩定成長。

其他消費品方面，藥粧用品因醫藥製劑輸入增加，進口值達84.1億美元，為史上次高，較106年成長55.5%；食品與紡織品分別較106年增加36%、31.1%，進口值各為114.7億美元、26.1億美元，均為史上最高，主要因民眾消費偏好趨向多元化，以及各通路與貿易商積極引進海外商品。

交通工具方面，雖較106年增33.4%，惟114年因台美汽車關稅談判未定，消費者持續觀望，小客車進口大幅縮減，致交通工具進口值由113年83.9億美元高點降至69.2億美元。

至於114年消費品進口前5大國家及地區方面，台灣消費品自中國進口占24.5%稱冠，日本、美國、德國分別占9.9%、8.4%、7.9%，4國併計約占5成，而越南占比4.9%排名第5。

統計處指出，依照細項貨品觀察，資電產品進口集中於中國，獨攬55.8%，手機占比更高達8成5，固態非揮發性儲存裝置自南韓、中國進口各約占2成；食品以自美國進口占19.1%為主，包括冷凍雞腿、雞翅及牛肉等，紐西蘭占8.8%。

統計處表示，藥粧用品進口來源相對分散，自德國占13.8%，美國占11%，輸入貨品均以醫藥製劑居多；交通工具最大進口項目為小客車，德國及日本各占35%、31.6%；紡織品半數來自於中國，越南占13.4%，為台灣成衣主要供應市場。（編輯：林家嫻）1150122