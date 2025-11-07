財金公司金博會一搞定最潮金融服務！ 秀領現金、數位券、齊防詐、秒驗證都OK ！

財金公司今年再度參展金博會。資料照



今年最夯的數位金融生活服務一次公開亮相！財金公司今年金博會以「守護・普惠・創新」為主題，把金融科技化成每個人都能看得懂、玩得懂的生活場景──「一站式領現領券」、「TWQR一碼通台日韓」、「一機乘車通全台」、「一起阻詐特派員」及「一家驗證萬家通」等主題亮點，歡迎民眾來現場參觀，掌握金融科技最新潮流。

財金公司今年金博會攜手刑事警察局，以及臺灣銀行、合作金庫、上海商銀、臺灣企銀、農金資訊、中華郵政、元大銀行、國泰世華、台新銀行、中國信託、一卡通、全盈支付、愛金卡、歐付寶等14家銀行及電支機構，共同打造五大主題展區。

從「數位金流平台」發放數位券及現金、「TWQR數位支付」與「TWQR乘車碼」拓展行動生活場景，到「金融阻詐聯防平台」強化阻詐及「金融Fast-ID」身分驗證機制，全面勾勒出安全、普惠且便捷的數位金融新生活；同時，在展覽期間，現場更推出「體驗活動換好禮」闖關活動(詳附表)，邀您一起親身體驗「最生活化」的金融科技魅力！

準備好登記領取一萬元現金了嗎？財金公司在中央銀行指導下，建置「數位公共建設金流平台(簡稱「數位金流平台」)」，打造更便捷、更透明的數位補助與支付環境，延續「全民普發 6,000 元」的成功經驗，今年也再度配合政府推出「全民+1 政府相挺」普發 10,000 元現金，真金白銀直送國人荷包！民眾只要透過政府指定之五項通路即可完成領取，讓金融科技真正走入生活！

