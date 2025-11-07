財金公司「守護・普惠・創新」展區 一次掌握最潮金融服務

「財金公司『守護、普惠、創新』 展區記者會」 與會貴賓合影。

▲「財金公司『守護、普惠、創新』 展區記者會」 與會貴賓合影。

「2025台北國際金融博覽會」登場，財金公司以「守護・普惠・創新」為主題，把金融科技化成每個人都能看得懂、玩得懂的生活場景─「一站式領現領券」、「TWQR一碼通台日韓」、「一機乘車通全台」、「一起阻詐特派員」及「一家驗證萬家通」等主題亮點，掌握2025最in的金融科技潮流！

財金公司攜手刑事警察局，以及臺灣銀行、合作金庫、上海商銀、臺灣企銀、農金資訊、中華郵政、元大銀行、國泰世華、台新銀行、中國信託、一卡通、全盈支付、愛金卡、歐付寶等14家銀行及電支機構，共同打造五大主題展區，從「數位金流平台」發放數位券及現金、「TWQR數位支付」與「TWQR乘車碼」拓展行動生活場景，到「金融阻詐聯防平台」強化阻詐及「金融Fast-ID」身分驗證機制，全面勾勒出安全、普惠且便捷的數位金融新生活；同時，在展覽期間，現場更推出「體驗活動換好禮」闖關活動，邀您一起親身體驗「最生活化」的金融科技魅力！

準備好登記領取一萬元現金了嗎？財金公司建置「數位公共建設金流平台(簡稱「數位金流平台」)」，打造更便捷、更透明的數位補助與支付環境，延續「全民普發 6,000 元」的成功經驗，今年也再度配合政府推出「全民+1 政府相挺」普發 10,000 元現金，真金白銀直送國人荷包！民眾只要透過政府指定之五項通路即可完成領取，讓金融科技真正走入生活！



此外，「數位金流平台」也支援政府數位券的發放、撥款與清算作業，讓民眾透過熟悉的銀行APP就能完成數位券「登記、領取、使用」一條龍服務；今年已成功支援客委會發放「客家幣」數位券，更同步展現「款券合用」、「TWQR通路共享」等創新應用，從現金補助到數位券領取一次到位，展現數位金流平台「發錢、發券，一樣快又順」的服務！



為讓民眾親身感受數位支付的便利與樂趣，特別於展區打造期間限定「迷你數位市集」，邀集特色小農與客家幣名店，民眾完成開通數位券匣(錢包)，即可領取體驗數位券至市集兌換限量禮品。此外，國泰世華銀行、台新銀行及中國信託也響應數位券活動，現場完成ATM「無卡提款」或「跨行身分核驗」體驗，即可再獲50元加碼數位券。



財金公司整合銀行與電支體系，打造「TWQR」作為QR Code共通標準，讓你再也不必為結帳櫃檯上密密麻麻的QR Code立牌搞得頭昏眼花；不僅如此，國內外攏「碼」欸通！全台目前支援店家已突破41萬家，更延伸至韓國四大超商、免稅店、咖啡品牌與愛寶樂園等 32萬家商店！為持續推動跨境支付生態圈，「TWQR」將拓展版圖讓國外的支付錢包在國內「TWQR」商店消費，為觀光產業挹注新動能。今年展區特別邀請10月1日成立的電子支付商業同業公會與多家電支業者共同參展，展現產業團結與共榮新氣象！



展區設有韓國情境互動區，感受「一秒飛韓國」的韓風體驗！完成開通TWQR跨國交易功能及通過「知識配對遊戲」，即可抽兌換韓系拍貼體驗或韓國人氣零食。即日起至2025年12月31日止，只要使用「TWQR」 到韓國購物(限金融卡/帳戶功能)，就能獲得15%超高額回饋！在免稅店消費滿額還能額外加碼送5%，超殺回饋千萬別錯過！



「TWQR」除購物支付外，更照顧到交通便利，延伸自「TWQR」支付標準的「TWQR乘車碼」，讓民眾的手機搖身變車票，使用慣用的金融APP即可輕鬆掃碼乘車通行全台！目前已支援高雄捷運、輕軌、台中捷運、新北輕軌、多縣市公車與渡輪，台北捷運也即將在明(115)年1月支援TWQR乘車碼，讓民眾無論是日常通勤、跨城旅行，甚至外國旅客來台，都能一支手機暢遊台灣，感受便捷無縫的行動支付，也推動綠色交通與具體實踐永續發展！



現場也設置模擬交通場景，邀請民眾拿出手機，體驗「TWQR 乘車碼」掃碼即通行、輕鬆搭車的樂趣！即日起至12月31日期間，邀請全民使用「TWQR乘車碼」搭乘大眾運輸，成功支付票價後，即可享每筆 100% 全額回饋！簡直是「免費搭車」的神級優惠！

為響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，財金公司攜手金融機構建置「金融阻詐聯防平台」，除透過風險資訊交換與即時通報機制，強化跨機構聯防能量，更於7月24日與刑事警察局簽署「金融阻詐聯防」專案合作意向書(MOU)，展現金警聯手攔阻詐騙的決心，打造全民安心的金融環境。

展區與刑事警察局共同設置吸睛的「識詐文字牆」，邀請民眾化身偵探至「AI 打詐特派員攝影棚」拍照，就能一秒變身「打詐特派大使」，錄製防詐短片並分享到社群，還能獲得乙次扭蛋機會，透過展區互動讓防詐不只是宣導，而是全民共同參與的行動！

上班族最懂這麻煩！每次換公司就得再開一次薪轉戶，反覆重新填寫資料、繳交各類證件，臨櫃還得排隊抽號碼牌，現在只要使用「金融Fast-ID」進行身分驗證，再也不用反覆跑流程、交資料，省時又安心！配合金管會的「金融科技發展路徑圖 2.0」政策，由聯徵中心主導、財金公司建置「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」，成功實現「一家驗證，萬家通」的跨機構身分識別願景！民眾只需在一家金融機構完成Fast-ID註冊，即可在銀行、保險、證券、投信等業者之間一鍵完成身分驗證，讓線上開戶、投保、申貸等業務更快、更安全，也引領我國金融身分識別跨業整合邁向新階段。



目前已有合作金庫、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、元大銀行、玉山銀行、中國信託、永豐銀行、群益金鼎證券及全球人壽等11家機構率先加入「金融Fast-ID驗證轉接中心」，後續土地銀行、王道銀行、新光人壽及中租投顧等亦將陸續加入。