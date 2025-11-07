財金公司：2026年第2季日、星旅客來台可用TWQR消費

（中央社記者潘姿羽台北7日電）海外旅遊熱潮延續，為了讓國人出國消費更方便，財金公司已經推動TWQR掃碼支付「嗶」進日韓，如今再跨一步，預計2026年第2季，日本、新加坡旅客來台，可使用TWQR在台消費，這也是許多商家所樂見。

2025台北國際金融博覽會今天登場，財金公司偕同內政部警政署刑事警察局、財團法人金融聯合徵信中心以及中華民國電子支付商業同業公會，並攜手14家金融機構，共同展示「數位公共建設金流平台」、「TWQR數位支付」、「TWQR乘車碼」、「金融阻詐聯防平台」與「金融Fast-ID」5大主題，展現台灣金融數位基礎建設成果。

廣告 廣告

財金公司現場秀出TWQR支付成果，2024年起，將掃碼支付服務TWQR推展至日本、韓國，擴大TWQR生態圈，在此同時，持續爭取合作，導入跨國Inbound（入境）購物服務。

財金公司指出，「TWQR」作為QR Code共通標準，全台目前支援店家已突破41萬家，更延伸至韓國4大超商、免稅店、咖啡品牌與愛寶樂園等32萬家商店，壯大跨境支付生態圈。另外，預計明年第2季，日本、新加坡旅客來台，也可透過TWQR在台消費。

媒體詢問，台灣旅客已可於韓國使用TWQR掃碼支付，韓國旅客來台使用為何進度較慢，財金公司解釋，韓國與台灣的支付習慣不太相同，有較多關卡需要協調，這部分會持續洽談。

財金公司持續整合銀行及電子支付機構，目前已有52家參加機構，LINE Pay全資子公司連加電子支付股份有限公司（LINE Pay Money）預計年底前可加入TWQR行列。（編輯：張均懋）1141107