財長莊翠雲重申今年財政沒變壞 「稅收實徵和預算數很接近了」

根據財政部統計處統計，今年1-11月稅收實徵淨額為3兆5,818億元，已比上年同期增加0.3%，但距離稅收目標預算數仍有2,206億元之差距，而且很可能時隔5年後再次出現短徵。外界擔憂，我國財政是否惡化；財政部長莊翠雲今（24）日重申，財政沒有惡化。

立法院財政委員會今天就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3,000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委林德福、民進黨立委吳秉叡皆關切今年稅收執行成果與經濟成長率之間的關係。

林德福詢問莊翠雲，央行日前將今年經濟成長上修至7.31%，但估明年經濟成長率3.67%，請她就央行常務理事身分分析，明年經濟成長率比今年低有什麼看法？莊翠雲表示，這些都是參酌國內外經濟情勢做的結果。

林德福又追問，前財長蘇建榮曾說，稅收超徵是經濟成長的自然現象；而今年經濟成長預期會逾7%、達7.37%，但卻出現稅收可能短徵的結果，是否是財政轉壞？實徵數與預算數為何有落差？稅課收入變少，難道不是經濟變差？

莊翠雲表示，114年度稅課收入預算數的編列已比去年增加947億，且預估到12月，稅收達成預算數估計會有98%到99%，已十分接近預算數。經濟成長只是影響稅課收入的原因之一，且今年經濟成長的成果是在明年5月申報綜合所得稅上呈現。

莊翠雲重申，現在稅收實徵和預算數差距只有1%到2%，很接近了，沒有財政轉壞。

莊翠雲在回答吳秉叡時也進一步表示，事實上，今年為了因應對等關稅對產業的衝擊，辦理所得稅款延分期繳納的金額就600多億了；若再加上相關金額，今年稅收預算數幾乎已達成。

